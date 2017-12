Meine Favoriten 2018 – Sven Bucher

Conzzeta

Führende Position in attraktiven Nischen. Der dynamische Auftragseingang bei Bystronic (ca. 60% Umsatzanteil) signalisiert weiteres Wachstum. Die hohe Liquidität erlaubt Portfoliooptimierungen. Neupositionierung von Mammut wird unterstützt durch gutes Konsumentenvertrauen und den frühen Schneefall.

Aktie Kurs am 15.12.17 in Fr. Gewinn/Aktie in Fr. 2017 A Gewinn/Aktie in Fr. 2018 A KGV 2018 Conzzeta 1016 39.07 49.55 21

LafargeHolcim

Nach Abschluss des Merger dürfte CEO Jenisch den Konzern wieder stärker auf Wachstum ausrichten und agiler und einfacher aufstellen. Die nach unten revidierten Jahresziele 2017 verschaffen ihm eine günstige Startbasis. Die Gesellschaft hat dank tiefer Kapazitätsauslastung einen attraktiven operativen Hebel.

Aktie Kurs am 15.12.17 in Fr. Gewinn/Aktie in Fr. 2017 A Gewinn/Aktie in Fr. 2018 A KGV 2018 LafargeHolcim 53.95 3.14 3.81 14

Lindt & Sprüngli

Die bisher enttäuschende Akquisition in den USA (Russell Stover) sollte sich 2018 stabilisieren. In Europa sollte dank weiterer Marktanteilsgewinne ein mittleres einstelliges und in Schwellenländern ein zweistelliges organisches Umsatzplus möglich sein. Rückenwind durch tieferen Kakaobohnenpreis und stärkeren Euro.

Aktie Kurs am 15.12.17 in Fr. Gewinn/Aktie in Fr. 2017 A Gewinn/Aktie in Fr. 2018 A KGV 2018 Lindt & Sprüngli PS 5570 189 204 27

Novartis

Die Wachstumsprodukte Cosentyx, Entresto, Promacta, Taf-Mek, Jakafi und Tasigna wachsen alle doppelstellig. Sandoz ganz vorne auf der Biosimilars-Welle mit starkem Wachstum und über dem Generikasektor liegender Profitabilität dabei. Veränderungen in der Konzernstruktur (z. B. Spin-off Alcon) zu erwarten.

Aktie Kurs am 15.12.17 in Fr. Gewinn/Aktie in Fr. 2017 A Gewinn/Aktie in Fr. 2018 A KGV 2018 Novartis 83.45 4.991 5.401 16

Siegfried

Führender Hersteller aktiver Pharmawirkstoffe (API) und steriler Abfüllungen von Arzneimitteln. Aufgrund der Grösse des Wirkstoffgeschäfts (Drug Substances) gewinnt Siegfried bei grossen Kunden an Gewicht und kann unter Umständen gleichzeitig als First und als Second Source dienen.

Aktie Kurs am 15.12.17 in Fr. Gewinn/Aktie in Fr. 2017 A Gewinn/Aktie in Fr. 2018 A KGV 2018 Siegfried 306.25 13.20 15.09 20

