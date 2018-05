Merck KGaA punktet mit positiven Studiendaten

(Reuters/GRI) Merck (MRK 59.02 0.98%) (MRK 83.18 -1.54%) KGaA macht mit positiven Studienresultaten auf sich aufmerksam. Der Pharmakonzern aus Deutschland veröffentlichte am Mittwochabend vorläufige Daten aus klinischen Tests im frühen und mittleren Stadium zu diversen Krebsmitteln. Details dazu sollen Anfang Juni auf dem weltgrössten Krebskongress ASCO in den USA vorgestellt werden.

Wie Merck KGaA mitteilte, führte die Krebsimmuntherapie M7824 in einer kleinen Studie zur Behandlung von nicht kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) bei 40,7 % der Patienten zu einem Schrumpfen des Tumors. Die Tumore dieser Patienten hatten mindestens einen gewissen Anteil am Protein PD-L1, das dem Krebs hilft, eine Immunreaktion zu umgehen. Bei Patienten mit einem PD-L1-Level von mindestens 80 % verkleinerte sich der Tumor sogar bei gut 71 %. In einer weiteren Studie mit dem Krebsmittel Tepotinib wurde bei 60 % der Studienteilnehmer eine Verkleinerung des Tumors festgestellt.

Neue Hoffnung…

Die beiden Wirkstoffe gehören neben der Krebsimmuntherapie Bavencio (Avelumab) zu den am stärksten beachteten Projekten im bislang mässig euphorisch stimmenden Entwicklungsportfolio von Merck. «Die Pipeline sorgt endlich für etwas Begeisterung» schreibt Wimal Kapadia, der Analyst beim Broker Bernstein ist. Die Daten zu MP7824 und Tepotinib seien sehr positiv ausgefallen.

Für die Weiterentwicklung dieser Substanzen ist der Konzern jedoch auf Partner angewiesen. Gerade beim Mittel M7824 dürfte Merck mit den nun veröffentlichten Daten aber keine Probleme haben, einen Partner zu finden, schreibt Kapadia weiter.

… aber umkämpfter Markt

Lange hatte die Gesellschaft kein glückliches Händchen bei der Entwicklung neuer Medikamente. Umso euphorischer war das Management, als 2017 endlich die Krebsimmuntherapie Bavencio auf den Markt gebracht werden konnte.

Der Markt für Krebsimmuntherapien ist jedoch umkämpft. Merck & Co sowie Bristol-Myers (BMY 52.29 -0.1%) Squibb aus den USA haben längst Medikamente auf dem Markt. Die beiden Konzerne sind mit ihren Präparaten sehr erfolgreich unterwegs. Auch Roche (ROG 219.25 -2.08%) verfügt über ein zugelassenes Mittel. Allerdings hinkt das Basler Unternehmen wie Merck KGaA den beiden amerikanischen Arzneimittelherstellern zeitlich deutlich hinterher.