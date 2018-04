Die Rinder im Gran Chaco, wo Paraguay am provinziellsten ist, wirken bleich und knochig. Nicht so prall und prächtig wie Fleckvieh im Simmental. Ob es daran liegt, dass der lateinamerikanische Steuerzahler und Konsument gegenüber der Landwirtschaft weniger spendabel ist (d.h. sein muss) als der schweizerische? Jedenfalls können die Bauern im Mercosur – Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay – dank Klima und Landesnatur ungleich effizienter produzieren als ihre hiesigen Kollegen, auch als die in der EU. Besonders Rindfleisch von den weiten Weiden Südamerikas, schmackhaft und, das vor allem, preisgünstig, lässt sich nur durch hohen Grenzschutz aus Europas Regalen fernhalten, noch. Weil besonders die französischen Bauern kaum weniger resolut bis rabiat auftreten als die eidgenössischen, hat Brüssel bisher kein Freihandelsabkommen mit dem Mercosur zuwege gebracht. Doch das kann sich schon bald ändern; die Verhandlungen stehen in der Endphase. Sollten EU und Mercosur sich einigen, müsste Bern nachziehen, denn sonst wäre die Schweizer Industrie dort, in einem Markt von 260 Mio. Menschen, gegenüber etwa der deutschen Konkurrenz im Nachteil – das kann nur Hornochsen gleichgültig sein.