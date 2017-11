Merkeldämmerung

«Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren» – von Bundeskanzlerin Angela Merkel kann dieser Satz unmöglich stammen, zu sehr geht er gegen ihr sesshaftes Naturell. Gewagt hat ihn Christian Lindner von der FDP: Nichts wird’s mit der angestrebten Jamaika-Koalition von CDU/CSU, Grünen und Liberalen.

Ein Ruf wie Donnerhall, fürwahr. Deutschland, eben noch das Musterbeispiel von Stabilität, unter der die Unverrückbarkeit mitunter schier verkörpernden Kanzlerin Angela Merkel, wird zum Wackelkandidaten. Möglich sind Neuwahlen, oder ein Minderheitskabinett. Es weht ein Hauch von politischer Italianità durch Berlin. Die deutsche Führungsrolle in der Europäischen Union, die schon mit der Wahl Emmanuel Macrons zu Frankreichs Präsidenten etwas relativiert wurde, ist nun noch mehr zu hinterfragen. Merkels Hochstilisierung als globales Gegengewicht zu Trump – von Beginn weg zu hoch gegriffen, jetzt nur noch Makulatur. Auch Putin gegenüber, der sich ja um seine Wiederwahl nächstes Jahr keine übertriebenen Sorgen machen muss, sinkt Deutschlands Gewicht.

Es müsste Merkel und «ihrer» Union schon zu denken geben, dass kaum noch jemand so richtig Lust hat, unter dieser Kanzlerin mitzuregieren. Die ausgelaugten Sozialdemokraten ohnehin nicht mehr; die Liberalen, aus Erfahrung gewitzt, haben sogar das Rückgrat, auf Pfründen und Titel zu verzichten, für Berufspolitiker durchaus asketisch. Selbst der bayrischen Schwesterpartei CSU, die nächstes Jahr um ihre Mehrheit im Münchner Landtag bangen muss, ist es mit «Mutti» nicht mehr wohl.

Die Krokodilstränen der hinterbliebenen Jamaika-Parteien über Lindners Fahnenflucht sind Strassentheater. Es bietet sich an, auf ihn als den Bösewicht zu zeigen und sich selbst als verantwortungsbewusst, opferwillig und staatstragend darzustellen. Dafür passt die FPD sowieso bestens; es fällt, en passant, seit Jahren auf, dass sie im deutschen politischen Kabarett eine bevorzugte Zielscheibe für Häme ist, umgekehrt proportional zu ihrer Bedeutung. Das sagt wenig aus über die FDP und mehr über den veröffentlichten Diskurs.

Nun wird das Gezeter losgehen, Lindner nütze mit seinem Rückzieher bloss der gefürchteten AfD, der rechten Alternative für Deutschland. Höchstwahrscheinlich hätte der AfD jedoch nichts mehr genützt als eine von Beginn weg zerstrittene, labile, konzeptlos vor sich hin wurstelnde Jamaika-Koalition (die Schweiz mit ihren direktdemokratischen Elementen kann sich so etwas sehr viel eher leisten).

Es liegt jetzt auf der Hand, dass nichts und vor allem niemand mehr sakrosankt ist. CSU-Chef Seehofer, kaum als konsequent verschrien, etwa in der Flüchtlingspolitik («Drehhofer»), steht bereits unter Beschuss. Martin Schulz, der gescheiterte Spitzenkandidat der SPD, ist so gut wie demontiert. Angela Merkel hat die Wahl faktisch verloren und kriegt im Bundestag keine Mehrheit zusammen. Der Schluss ist simpel: Ihre Zeit ist vorbei, nicht in vier oder zwei Jahren, sondern jetzt.

Merkels Regierungsstil, der zunehmend konturlos wirkte, der sich auf das Herbeimoderieren mässig sinnvoller Kompromisse zu verengen schien – durchsetzt von gelegentlicher Sprunghaftigkeit, etwa in der Flüchtlings- oder in der Energiepolitik –, ist passé. Jedenfalls überzeugt er viele bürgerlich, liberal, konservativ denkende Deutsche nicht mehr. Zwar hat die Union die Sozialdemokratie quasi inhaliert und auf diese Weise geschwächt, doch auf Kosten des eigenen Profils.

Es rächt sich nun zudem, dass die Machtpolitikerin Merkel personell eine Einöde geschaffen hat. Keine fähige «Réserve de la République», wohin das Auge blickt. Ein Grund mehr dafür, nach zwölf Jahren der Regierung, unterdessen schon fast des ans Monarchische gemahnenden Systems Merkel zur Rundum-Erneuerung anzusetzen. In einer Demokratie ist nichts und niemand alternativlos. Auch nicht jemand, der lieber falsch regiert als gar nicht.