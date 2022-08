Metall Zug leidet unter V-Zug

Bei der Metall-Zug-Gruppe läuft es in den zwei grössten Bereichen sehr gut, in zwei kleineren schlecht, und die im Finanzvermögen gehaltene 30%-Beteiligung an V-Zug wirft viel weniger ab als letztes Jahr. Dafür macht die Immobilienentwicklung Fortschritte. Und dann ist da noch ein vielversprechendes Wasserstoffprojekt.

Die beiden wichtigsten operativen Geschäftsbereiche, Wire Processing und Medical Devices, konnten sich im ersten Halbjahr nochmals deutlich verbessern. Das verhilft auf Gruppenebene zu einem 7,1% höheren Umsatz von 324 Mio. Fr. und einem 39% höheren Ebit von 23,5 Mio. Fr. (vgl. Tabelle).

Sehr rentable Hauptgeschäfte

Wire Processing verbucht mit 117 Mio. Fr. 18,4% mehr Umsatz, was zu einer kräftigen Betriebsmargenausdehnung von 6,8 auf 11,7% geführt hat. Der Bereich wird per Ende August in Komax eingebracht, Metall Zug erhält im Gegenzug eine Beteiligung von 25% an Komax. Der Zusammenschluss wurde im Februar beschlossen, jetzt ist die Bewilligung der Kartellbehörden eingetroffen, was nun den Vollzug ermöglicht.