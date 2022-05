Mettler-Toledo, der Schweizer 30-Mrd.-$-Konzern

In Greifensee im Zürcher Oberland ist eine Perle der Schweizer Industrie zu Hause. Der Hersteller von Präzisionsinstrumenten Mettler-Toledo hat dort seinen operativen Hauptsitz und umfangreiche Produktionsanlagen. Die Mettler-Toledo Holding hat ihren Sitz dagegen in Columbus, Ohio, denn die Gesellschaft ist nicht an der Schweizer Börse kotiert, sondern an der New York Stock Exchange, wo sie eine Marktkapitalisierung von stolzen 30 Mrd. $. erreicht hat.

Das Unternehmen geht auf den Schweizer Ingenieur Erhard Mettler zurück, der 1945 in Küsnacht am Zürichsee ein Feinmechanikunternehmen gründete. Mettler brachte extrem genaue Waagen für die chemische Industrie auf den Markt und wurde schnell erfolgreich. Wichtige Meilensteile waren 1980 der Verkauf des Unternehmens an Ciba-Geigy, 1989 die Akquisition des grössten amerikanischen Herstellers von Industriewaagen Toledo aus Ohio und 1996 der Verkauf von Mettler-Toledo an die New Yorker AEA Investors.

Von Milligramm bis Tonnen

Die Waagen von Mettler-Toledo decken heute ein breites Spektrum ab, von der Laborwaage mit einer Genauigkeit von einem Zehnmillionstel Gramm bis zur Gleiswaage für mehrere hundert Tonnen schwere Eisenbahnwaggons. Auf mancher Ladentheke stehen Produkte von Mettler. Hinzu kommen Präzisionsmessgeräte für die Prozessanalytik, Dosiersysteme und Produkte für die elektronische Vernetzung der Systeme, um Abläufe automatisieren und Daten in Echtzeit analysieren zu können.