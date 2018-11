Mettler-Toledo wächst

(AWP) Der schweizerisch-amerikanische Präzisionsinstrumente-Hersteller Mettler-Toledo (MTD 595.31 0.44%) hat im dritten Quartal 2018 Umsatz und Gewinn gesteigert.

Die Erlöse wuchsen um 5,1% auf 734,8 Mio.$, wie der Konzern am Donnerstagabend mitteilte. In Lokalwährung betrug das Plus rund 7%. Nach Regionen betrachtet betrug das Wachstum in Amerika 5%, in Europa 3% und 11% in Asien und dem «Rest der Welt».

Der adjustierte Betriebsgewinn legte um 13% auf 182,0 Mio. $ zu und unter dem Strich steht ein um rund 21% höherer Reingewinn von 126,7 Mio. Je Aktie stieg der Reingewinn auf 5,04 $ (Q3 17: 4,10 $).

Das Unternehmen habe gutes Wachstum erzielt, insbesondere mit Laborgeräten. Zudem habe sich das Geschäft in China sehr gut entwickelt, trotz der anspruchsvollen Vergleichszahlen. Das Ergebnis sei durch die Margen und Produktivitäts-Initiativen des Unternehmen gestützt worden, hiess es weiter.

Für das vierte Quartal stellt der Konzern ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen von rund 6% sowie einen Reingewinn je Aktie im Bereich von 6,72 bis 6,77 $ in Aussicht.

Für 2019 wird ein Wachstum in Lokalwährung von rund 5% erwartet sowie ein Gewinn pro Aktie von 22,40 bis 22,60 $.