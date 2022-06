Meyer-Burger-CEO: «Ist das riskant? Klar ist das riskant!»

Die Insolvenz von SolarWorld im Jahr 2017 war so was wie ein Schock für die deutsche Wirtschaft. Das mit mehr als 4 Mrd. € bewertete Unternehmen unter der Führung von CEO Frank Asbeck galt lange als Galionsfigur der boomenden europäischen Solarindustrie. Dann entdeckte China die Photovoltaik für sich, definierte sie als strategisches Ziel. Die Chinesen schraubten die Produktion hoch und fertigten Solarzellen deutlich günstiger als in Europa. SolarWorlds Geschäftsmodell war darüber hinaus abhängig von Förderung durch die hohe Einspeisevergütung in Deutschland. Als die gekürzt wurde und der Energiepreis fiel, schlitterte SolarWorld in die Insolvenz, mit ihr auch Branchengrössen wie Q-Cells und Phoenix Solar.

Einer der Kollateralschäden der Krise hiess Meyer Burger. Dem Unternehmen, das damals Maschinen für die Solarzellenproduktion herstellte, brachen die Kunden in Deutschland weg. Das Geschäft in China konnte das nur unzureichend kompensieren. 2020 entschloss sich Meyer Burger zu einem radikalen Schwenk: selbst produzieren. Gefertigt werden sollte im Osten Deutschlands, später auch in den USA. «Wir haben 90% Abhängigkeit von China bei Solarmodulen. Wir nutzen unsere Chance, mit einem Produkt die Geschichte neu zu schreiben», sagt CEO Gunter Erfurt während einer Werkführung.