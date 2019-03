Meyer-Burger-CEO: «Wir hatten ein schwieriges Jahr»

(AWP) Der Zulieferer für die Solarindustrie Meyer Burger (MBTN 0.605 -6.49%) hatte 2018 nach den Worten des Unternehmenschefs Hans Brändle ein schwieriges Jahr. «Wir haben im ersten Halbjahr gezeigt, dass wir zurück zur Profitabilität gefunden haben», sagte er gegenüber AWP am Donnerstag in Zürich. Die Reduzierungen der Einspeisevergütung am 31. Mai 2018 in China, in der Branche «China531» genannt, habe die Situation jedoch geändert. Seit Jahresbeginn werde wieder ein starkes Momentum bei der Investitionstätigkeit registriert.