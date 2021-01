Meyer Burger erhält Subventionen

Anfang Dezember riefen Meyer-Burger-CEO Gunter Erfurt und der Chef von SMA Solar, Jürgen Reinert, in einem offenen Brief den Staat um «kurzfristig unterstützende Massnahmen, um die Rahmenbedingungen zu verbessern» an. Und kaum einen Monat später hat das für Meyer Burger geklappt. Der Solartechniker kann vom deutschen Staat bis 22,5 Mio. € an Subventionen bis 2023 beziehen, um den Aufbau einer Solarzellproduktion in Ostdeutschland zu finanzieren. Ein Riesenbetrag ist das nicht – und weit davon entfernt, den gesamten Finanzbedarf von 180 Mio. Fr. zu decken, den es braucht, um aus Meyer Burger einen Produzenten von Solarzellen zu machen und damit den Strategiewechsel zu vollziehen. Auch könnten die Staatshilfen reduziert werden, falls weitere Subventionen gesprochen werden sollten. Dennoch ist das unwiderrufliche Engagement des Staates für die finanziell schwach aufgestellte Meyer Burger eine grosse Erleichterung. Die Hilfe ist nicht nur eine willkommene Finanzspritze, sondern kommt einer Lebensversicherung gleich: Das strukturschwache Bundesland Sachsen-Anhalt wird nicht zulassen, dass ein gesprochener Kredit ausfällt. Zu stark ist der Wunsch, der Solarindustrie in Ostdeutschland wieder eine Heimat zu bieten. Die Meyer-Burger-Aktien werden abheben.