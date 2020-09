Meyer Burger hat einen neuen Finanzchef

(AWP) Der Solarzulieferer Meyer Burger (MBTN 0.2318 -0.86%) hat einen neuen Finanzchef ernannt. Per Anfang Oktober 2020 wird Jürgen Schiffer auf diesem Posten Manfred Häner ablösen, der in den Ruhestand tritt. Schiffer wird gleichzeitig in der Geschäftsleitung Einsitz nehmen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Er ist diplomierter Bankkaufmann und hat in den vergangenen Jahren auf Mandatsbasis leitende Finanz- und CFO-Funktionen bei verschiedenen europäischen Unternehmen ausgeübt. Zu seinen Aufgaben bei Meyer Burger gehört die Transformation der bestehenden Strukturen sowie die Ausrichtung des Reporting auf das neue Geschäftsmodell.

Schiffer ist mit der Solarindustrie dank seiner früheren Tätigkeit bei Unternehmen wie Conergy und Q-Cells vertraut.