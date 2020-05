Meyer Burger träumt weiter

Triumphierend sagte Ex-Präsident Remo Lütolf vergangenen Oktober, nachdem die Aktionäre den für den Verwaltungsrat kan­didierenden Mark ­Kerekes nicht gewählt hatten: «Sentis sagt, es müsse jetzt endlich jemand die Aktionärsstimme in den Verwaltungsrat bringen. Ich glaube, der heutige Tag hat gezeigt, dass sie nicht so eine wichtige Rolle spielen, wie sie sich in den vergangenen Monaten aufgespielt haben.»

In den Unterlagen zur ordentlichen ­Aktionärsversammlung, die diese Woche ohne physische Präsenz stattfand, vollendet Lütolf in nüchternem Ton eine Kehrtwende: «Zur Einbindung von Investorenstimmen wird der heutigen Generalversammlung die Wahl von Mark Kerekes von Sentis Capital und Urs Fähndrich von Elysium Capital als Aktionärsvertreter in den Verwaltungsrat vorschlagen.»