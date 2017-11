Meyer Burger verkauft Diamantdrahtgeschäft

(AWP) Der Solarzulieferer Meyer Burger (MBTN 1.56 -2.5%) verkauft das nicht PV-bezogene Diamantdraht-Produktionsgeschäft der Diamond Materials Tech Inc (DMT) an die Thermocompact Group. Diese übernimmt das bei DMT verbliebene Geschäft sowie die 25 Mitarbeiter für rund 6 Mio. $ in bar, wie Meyer Burger am Montag mitteilt. Der Vollzug der Transaktion ist für Dezember 2017 vorgesehen.

Im März dieses Jahres hatte Meyer Burger bereits die Einstellung der Produktion von Diamantdraht bei DMT bekanntgegeben. Sie wurde im ersten Semester geschlossen.

Die Rechnungslegungsvorschriften von Swiss GAAP FER sehen laut der Mitteilung für den Fall einer Veräusserung einer Geschäftseinheit vor, dass der damit verbundene Goodwill über die Erfolgsrechnung rückgeführt wird. Deshalb erwartet Meyer Burger aufgrund des Verkaufs des DMT-Geschäfts einen ausserordentlichen, nicht liquiditätswirksamen Aufwand von 22,5 Mio. $ als Goodwill Recycling.

In der Erfolgsrechnung werde dieser Aufwand im ausserordentlichen Ergebnis oberhalb des Ergebnisses vor Steuern berücksichtigt. Das Eigenkapital werde durch die Rückführung des Goodwills nicht beeinträchtigt und das Goodwill Recycling selbst habe auch keinen Einfluss auf die operative Leistung des Unternehmens.

«Mit dem Verkauf haben wir unsere Aktivitäten in Bezug auf Diamantdrahtproduktion in Colorado Springs endgültig abgeschlossen und konnten noch einen gewissen Wert und Cashflow aus dem verbleibenden Geschäft realisieren», wird in der Mitteilung CEO Hans Brändle zitiert.