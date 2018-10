Sechs gruselige Charts, um Investoren in dieser Halloween-Nacht den Schlaf zu rauben

Wenn Sie auf der Suche nach etwas wirklich Beängstigendem an diesem Halloween sind, brauchen Sie nicht nach Blockbuster-Thrillern oder Monsterfiguren zu greifen – schauen Sie sich nur diese sechs gruseligen Finanzcharts an.

Diese Generation sieht anders aus



Der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell warnte kürzlich vor dem ständig steigenden Volumen von ausstehenden US-Studentenkrediten: «Du wirst längerfristige negative Auswirkungen auf Menschen sehen, die ihre Studienkredite nicht zurückzahlen können. Es schadet ihrer Kreditwürdigkeit, es wirkt sich auf die gesamte Hälfte ihres Wirtschaftslebens aus.»

Die Schulden der Studenten wirken sich auch auf die Gesamtwirtschaft aus: Da die Absolventen versuchen, ihre Kredite zurückzuzahlen, sind sie gezwungen, Zugeständnisse bei ihrem Finanzkonsum zu machen, was zu einer ständig wachsenden Belastung der Wirtschaft führt. Sie kaufen weniger Waren und Dienstleistungen und steigen später in den Häusermarkt ein, wobei sich dann viele von ihnen für eine Mietvariante entscheiden (oder entscheiden müssen). Darüber hinaus weisen Studentenkredite die höchste Delinquenzrate aller US-Verbraucherkredite von über 90 Tagen auf.

Der Anakonda-Moment?

Das lange Ende des US‐Treasury‐Marktes wurde oft als eine riesige Anakonda beschrieben: Sie zieht wenig Aufmerksamkeit auf sich, da sie die meiste Zeit schläft. Aber in dem Moment, in dem sie erwacht, zittert jeder um sie herum. 30‐jährige US-Anleihen beissen nicht, aber ihre Bewegungen können genauso giftig sein, da sie im Grunde genommen Millionen von Hypothekenraten bestimmen, ebenso wie den Preis, den Regierungen und Unternehmen auf der ganzen Welt für Fremdkapital zahlen.

Die Rendite für 30-jährige US-Staatsanleihen liegt seit über 30 Jahren im Rahmen des Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, hat sich im Laufe der Zeit um 6% erhöht und den Anlegern eine lange Hausse beschert. Bedeutet der jüngste Durchbruch durch dieses Niveau, dass die Anakonda langsam anfängt sich zu rühren?

Und Sie dachten, Anleger seien nach der Krise besser geschützt

Investoren bevorzugen tendenziell Schuldtitel mit starken Covenants, da diese ihre Interessen in der Regel stärker schützen, indem sie Unternehmen zwingen, ihre Verschuldung oder Dividendenzahlungen zu begrenzen. Aus diesem Grund sind Anleger nun zunehmend besorgt, wenn sie diese Grafik sehen: Die Emission von Schuldtiteln mit Covenant-light oder «cov-lite» hat das Niveau von vor der Finanzkrise deutlich überschritten. Damals wie heute erleichtern lockerere Covenants notleidenden Unternehmen die weitere Emission von gesicherten Anleihen, was den Wert von höherrangigen Krediten möglicherweise schwächen und letztendlich zu niedrigen Realisierungsquoten für Investoren führen kann.

Greifen nach den Äpfeln

Wie beängstigend ist das? Die Marktkapitalisierung der Euro Stoxx Bankenindex setzt sich aus der Summe ihrer *26* Mitgliedsbanken zusammen, darunter Banco Santander, BNP Paribas, Deutsche Bank und SocGen. Die Marktkapitalisierung von Apple übersteigt mit 1 Billion Dollar mittlerweile nicht nur diese deutlich, sondern auch das BIP von Ländern wie der Türkei, den Niederlanden und Saudi-Arabien.

Vor zwanzig Jahren stand Apple am Rande des Zusammenbruchs – 90 Tage vor dem Bankrott, sagte der verstorbene Mitbegründer des Unternehmens, Steve Jobs, einmal. Apple ist nun das erste Unternehmen in der Geschichte der USA, das die Billionen-Dollar-Schwelle der Marktkapitalisierung erreicht hat (PetroChina war 2007 weltweit das erste Unternehmen). Das zeigt nur, wie schwierig es für Investoren ist, bei der Auswahl von Aktien auf dem Markt nach Äpfeln zu greifen.

Die Fed war noch nie in der Lage, eine weiche Landung zu inszenieren

Angesichts der US-Arbeitslosigkeit, die sich auf dem Tiefststand befindet, und des Aktienmarktes, der auf Rekordniveau liegt, hat die Fed begonnen, die Zinsen zu erhöhen, um eine weiche Landung zu erreichen: Sie will die Wirtschaft so weit verlangsamen, dass eine Überhitzung vermieden wird, aber nicht so sehr, dass sie eine Rezession verursacht.

Wie oft ist es der Fed in den letzten 70 Jahren gelungen, dies zu tun und die Arbeitslosigkeit (grüne Linie) wieder auf ihr natürliches Niveau (blaue Linie) zu bringen, ohne dass eine Rezession gefolgt ist (vertikale Balken)? Sie werden Angst haben, nachdem Sie gezählt haben…

Und zu guter Letzt…

Und zu guter Letzt, unser gruseligstes Diagramm an diesem Halloween: wie viel die USA dafür ausgeben. Lassen Sie es uns wissen, wenn Sie jemals eine Halloween-Karte erhalten haben… Amerikaner geben scheinbar 400 Millionen Dollar dafür aus. Frohes Halloween an alle!