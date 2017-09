Michael Benz geht zu Synpulse

Das in der Schweiz beheimatete internationale Beratungsunternehmen Synpulse baut mit der Ernennung von Michael Benz zum Senior Advisor seine Präsenz in Asien aus. Benz führte bis Ende 2015 die Privatbanksparte der traditionell stark in jungen Wachstumsmärkten verankerten Standard Chartered Bank.

Synpulse ist in Asien mit Niederlassungen in Hongkong und Singapur präsent. Sie hat sich auf die Beratung von Finanzdienstleistern spezialisiert.

Gemäss einer Pressemitteilung soll Benz helfen, «die Präsenz im Private Banking sowie Wealth und Investment Management in Nordasien auszubauen» und die Bekanntheit der Marke in der Region zu steigern.