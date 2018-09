Michael Kors übernimmt Versace

(Reuters) Das legendäre italienische Modelabel Versace wird amerikanisch: Der Modekonzern Michael Kors schluckt das 1978 von Gianni Versace in Mailand gegründete Unternehmen. Es sei eine Vereinbarung unterzeichnet worden, wonach das US-Unternehmen alle ausstehenden Aktien des Luxusmodehauses für einen Gesamtwert von 1,83 Mrd. € erwirbt, teilten die Gesellschaften am Dienstag mit. Der Finanzinvestor Blackstone, der 2014 mit 20% bei Versace eingestiegen war, werde seine Anteile vollständig abgeben.

Die Versace-Familie, die 80% an Versace über eine Holding namens Givi hält, bekomme 150 Mio. € des Kaufpreises in Aktien von Michael Kors. Die Transaktion soll im vierten Quartal über die Bühne gehen und steht unter dem Vorbehalt der Behördengenehmigung. Reuters hatte bereits am Montag erfahren, dass die beiden Modehäuser zusammengehen wollen. Die Anleger waren von den Übernahmeplänen aber wenig begeistert: Die Titel des US-Konzerns fielen im Vorfeld am Montag mehr als 8%. Am Dienstag starteten sie mit einem kleinen Plus in den Handel.

Versace soll auf 2 Mrd. $ Umsatz wachsen

Michael Kors-Chef John D. Idol erklärte: «Die Übernahme ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Gruppe.» Seit mehr als 40 Jahren sei Versace der Inbegriff der italienischen Luxusmode. «Wir freuen uns, Versace als Teil unserer Familie von Luxusmarken zu haben, und wir verpflichten uns, in sein Wachstum zu investieren.» Versace soll so auf mehr als 2 Mrd. $ Umsatz wachsen. «Wir sind überzeugt, dass die Stärke der Marken Michael Kors und Jimmy Choo wie auch die Übernahme von Versace uns in die Lage versetzen, ein mehrjähriges Umsatz- und Gewinnwachstum zu erreichen.»

Michael Kors teilte zudem mit, dass die US-Modegruppe in Capri Holdings umbenannt werde. Der italienischen Kultmarke soll mit der Nennung der Insel Capri, die für Extravaganz und Luxus steht, Rechnung getragen werden.

Versace mit dem Medusa-Kopf-Logo bietet neben hochpreisiger Bekleidung auch Tischwaren, Luxusbettwäsche oder Wohnaccessoires an. Seine opulenten Entwürfe bescherten Unternehmensgründer Gianni Versace den Beinamen «Meister des Neobarock». Er wurde 1997 vor seiner Villa in Miami erschossen.