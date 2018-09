Michael O’Leary: Ein endloser Kämpfer für günstige Flüge

Gelassen sitzt Michael O’Leary am Tisch und nippt an seiner Tasse Kaffee. Immer wieder verzieht er sein Gesicht zu Grimassen, bevor er seine Muskeln wieder lockert. Eine Fragerunde mit Journalisten steht an, sie werden ihn zu den anhaltenden Pilotenstreiks löchern wollen. Der Chef der Billigfluglinie Ryanair ist es gewohnt, den Kopf hinhalten zu müssen.

Und er weiss um seine eigene Schlagfertigkeit. Er scheut sich nicht davor, Kraftausdrücke zu verwenden. Was ihm nicht passt, ist «Bullshit» oder «Nonsense». So akkurat er Zahlen und Fakten zum Airline-Business herunterleiern kann, so direkt ist seine Sprache.