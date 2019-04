Microsoft profitiert vom boomenden Cloud-Geschäft

(Reuters) Ein florierendes Cloud-Geschäft hat Microsoft im abgelaufenen Quartal Schwung gegeben. Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende März um 14% auf 30,57 Mrd. $, wie der weltgrösste Softwareanbieter am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit 29,84 Mrd. $ gerechnet. Der Gewinn erhöhte sich um fast 19 auf rund 8,8 Mrd. $. Die Aktie legte nachbörslich 4,5% zu. Im Jahresverlauf hat das Dividendenpapier bereits 23% an Wert gewonnen.

Die überzeugenden Quartalszahlen haben den Börsenwert Microsofts erstmals über 1 Bio. $ katapultiert. Damit überflügelte der Softwareriese am Mittwoch den Apple-Konzern. Die Marktkapitalisierung erhöhte sich auf 1,002 Bio. $. Apple-Papiere legten 0,4% zu, der Börsenwert betrug 980 Mrd. $.

Der vor allem für sein Betriebssystem «Windows» bekannte US-Konzern profitiert von der Neuausrichtung auf das Cloud-Geschäft. Mit «Azure» ist Microsoft zur Nummer zwei im Markt hinter «AWS» von Amazon (AMZN 1901.75 -1.14%) aufgestiegen. Den beiden Anbietern und Google (GOOGL 1260.05 -0.83%) ist gemein, dass sie zum einen Privat- wie auch Geschäftskunden Speicherplatz in der Datenwolke zur Verfügung stellen. Zum anderen verkaufen sie die dafür nötige Software.

Der Trend zur Cloud dauert an, da die Unternehmen dadurch auf eigene, teure Rechenzentren verzichten können und Cloud-Softwareanwendungen mehr Flexibilität versprechen. Allerdings ging der Umsatz der Azure-Sparte im dritten Quartal mit einem Plus von 73% nicht mehr ganz so stark nach oben wie in den drei Monaten davor, als es zu 76% reichte.

Trotz des Fokus auf Software und Cloud ist Microsoft breit aufgestellt. Zum Portfolio gehören auch Surface-Tablets, Xbox-Spielekonsolen sowie die Suchmaschine Bing.