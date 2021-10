Mike Bär: Ein Banker will es besser machen

«Das kann es ja nicht sein», so Mike Bärs Fazit zum aktuellen Stand in der Bankbranche: Viele seien unzufrieden. Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre. Also hat Bär, dem sein Metier als Spross einer Schweizer Bankiersdynastie in die Wiege gelegt wurde, selbst eine Bank gegründet. Seit 2018 ist die MBaer Merchant Bank von der Finma lizenziert.

An ihrer Spitze steht mit Michael «Mike» Bär ein Manager, der auf den ersten Blick vielen Klischees seiner Zunft entspricht: Ausgebildet in den USA, von wo auch seine Frau stammt, führten ihn seine Lehr- und Wanderjahre nach Hongkong, London, Frankfurt und Tokio, wo er jeweils für verschiedene Finanzinstitute arbeitete. 1992 folgte er dem Ruf zur Familienbank, wo er sein Asien-Know-how einbrachte und als einer der ersten für sein Geschäft eigene Computer haben wollte. Lediglich, dass er gleich sechs der damals teuren Geräte ordern wollte, sorgte für vereinzelte erhobene Augenbrauen. Bär stieg in der Folge schnell auf und war Mitglied der Geschäftsleitung, als er 2005 Julius Bär wieder verliess – im selben Jahr, als die Familie Bär ihre absolute Kontrolle über die Bank abgab.

Schneller Start

Worin Bär sich von den meisten Privatbankiers unterscheidet, ist seine offene Kritik an der eigenen Branche. «Die Weiche wurde falsch gestellt, als Assets under Management zur wichtigsten Messgrösse wurden», sagt er. «Da hat man eine Monokultur gezüchtet.» Von dieser will er sich mit seinem eigenen Institut verabschieden. So bietet MBaer ihren Kunden auch Dienstleistungen an, welche von grösseren Banken aus dem Repertoire gestrichen wurden, etwa Zahlungen für die Unternehmen der Privatkunden. Wobei der Rückzug der Konkurrenz auch dafür sorgt, dass die Jungbank für solche Dienste – oder etwa auch eine ausserordentlich schnelle Kontoeröffnung – kostendeckende Preise verlangen kann.