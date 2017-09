Mikron-CEO: «Hoffen auf Grossaufträge aus Amerika»

Die Industriegruppe Mikron (MIKN 7.11 0.28%) befindet sich in den roten Zahlen. «Wir arbeiten daran, ins Plus zu kommen», sagte CEO Bruno Cathomen an der Investora 2017 gegenüber AWP Video.

Zumindest in der Sparte Machining dürfte dies allerdings schwer werden. Doch dank den richtigen Investitionen soll es bald wieder aufwärtsgehen, so der Mikron-Chef. Grosse Hoffnungen setzt er dabei auf Aufträge aus den USA.

In der Fabrik in Denver kämpft Mikron teilweise auch mit Recruiting-Problemen. Deshalb hat das Unternehmen dort Berufslehren im Schweizer Stil eingeführt. «Das war nicht leicht, doch geholfen haben uns andere Firmen, die ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben», so Cathomen.