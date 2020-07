Mikron stellt tieferen Gewinn in Aussicht

(AWP) Der Maschinenbauer Mikron (MIKN 5.32 1.14%) hat für das erste Halbjahr 2020 eine Gewinnwarnung abgegeben. Aufgrund des «dramatischen» Einbruchs der Nachfrage aus der Automobilindustrie wird Mikron in die roten Zahlen rutschen.

Neu stellt Mikron für die Periode Januar bis Juni einen Rückgang der Ebit-Marge auf rund minus 5% in Aussicht. Im Vorjahr hatte die Marge noch bei plus 4,8% gelegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Dazu kommen die bereits früher angekündigten Restrukturierungskosten in Höhe von rund 15 Mio. Fr. Diese fallen mit dem Verkauf der Einheiten in Berlin und Kaunas (Litauen) an.

Der Einbruch in Automobilindustrie habe sich durch die Corona-Pandemie noch verschärft, erklärte Mikron. Das Unternehmen hatte schon im Mai gewarnt, man werde daher in diesem Jahr in die roten Zahlen rutschen.

Das ausführliche Halbjahresergebnis wird Mikron am 23. Juli veröffentlichen.

Die komplette Historie zu Mikron finden Sie hier. »