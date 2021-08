Mirabaud steigert verwaltete Vermögen

(AWP) Der Genfer Privatbank Mirabaud hat im ersten Halbjahr die verwalteten Vermögen deutlich gesteigert und mehr verdient. Der Reingewinn der Gruppe erhöhte sich um 2,8% auf 20,9 Mio. Fr., während der Geschäftserfolg beziehungsweise das operative Ergebnis um 2,4% auf 25,0 Mio. anzog.

Das Genfer Institut musste in der ersten Jahreshälfte zwar einen Rückgang der Erträge hinnehmen, behielt aber zugleich die Kosten im Griff. In dem am Freitag veröffentlichten Halbjahresbericht stand ein Geschäftsertrag von 152,8 Mio. Fr. (-1,6%) einem Geschäftsaufwand von 123,8 Mio. (-1,4%) gegenüber.

Auf der Ertragsseite kletterten die Kommissionseinnahmen um 3,8% auf 126,6 Mio. Fr. in die Höhe. Dagegen haben sich die Erträge aus dem Handelsgeschäft gegenüber dem Vorjahr auf 13,9 Mio. beinahe halbiert. Komplettiert wird das Bild von einem stabilen Netto-Zinserfolg von 8,6 Mio. Fr.

Verwaltete Vermögen steigen

In der ersten Jahreshälfte gelang es Mirabaud, neue Kunden zu gewinnen und die bestehende Kundschaft profitierte von der guten Entwicklung an den Börsen. In der Folge kletterten die von der Bank verwalteten Vermögen um 12% 39,1 Mrd. Fr. in die Höhe.

Das sei ein erfreuliches Wachstum, wird der geschäftsführende Gesellschafter Yves Mirabaud in der Mitteilung zitiert. Der Nettogeldzufluss und die gute Performance hätten zu Wachstum geführt. Die Ergebnisse seien der Beweis dafür, dass sich die langjährige Strategie der Gruppe auszahle. Ein Wachstumsmotor seien auch die ESG-Anlagegefässe, so Mirabaud weiter.

Die Bilanzsumme der Gruppe lag Ende Juni bei 4,81 Mrd. Fr. (Ende 2020: 4,49 Mrd). Der Grossteil der Vermögenswerte sei bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB (SNBN 5'320.00 +1.92%)) hinterlegt oder in kurzfristige Staatsanleihen mit den besten Ratings investiert, hiess es. Das garantiere Stabilität und Sicherheit. Die Tier-1-Kernkapitalquote erhöhte sich um 0,4 Prozentpunkte auf 20,8% und bleibe damit klar über den Mindestanforderungen.

Laut Yves Mirabaud wird 2021 erneut ein wichtiges Jahr für die Gruppe: «Wir haben begonnen, bedeutende Investitionen in die digitale Infrastruktur unserer Privatbank zu tätigen.» Die Kunden sollen in Zukunft vom Einsatz der «besten Tools» profitieren.