Mirjam Staub-Bisang: «An 50% Aktien halten wir fest»

Frau Staub-Bisang, weshalb spüren Versicherte nicht mehr davon, wenn Pensionskassen, wie in den letzten Jahren geschehen, ihre Leistungsziele übertreffen?

Die meisten Pensionskassen – so auch wir – haben die gute Performance genutzt, um finanzielle Polster zu schaffen. Davon profitieren alle, Kasse und Versicherte. Sicherheit geht vor. Die Anlagemärkte werden auch wieder mal schwächer tendieren, und niedrige Zinsen und steigende Lebenserwartung sind Fakten, denen wir uns stellen müssen. Profond hat wie andere Kassen den technischen Zins, also die Annahme, wie sich die Finanzmärkte entwickeln werden, reduziert: von 3,5% auf 3 und ab 2019 auf 2,75%.

Sind die Kassen nicht übervorsichtig und könnten etwa den Umwandlungssatz weniger krass senken?

Mit aktuell 6,8% ist der Umwandlungssatz für den obligatorischen Teil der beruflichen Vorsorge, wie er im Gesetz steht, zu hoch. Er setzt eine Anlagerendite von rund 5% p. a. voraus, was Vorsorgeinstitute mit einem Aktienanteil von rund 30% des verwalteten Vermögens, wie es die meisten Pensionskassen handhaben, aufgrund der Gegebenheiten am Finanzmarkt langfristig nicht schaffen. Wir haben mit einer Aktienquote von 50% in den vergangenen fünf Jahren eine durchschnittliche Rendite von 7,2% erzielt – mehr als andere.

Hätten die Versicherten nicht trotzdem mehr zugute?

Mit einem hohen Aktienanteil ist eine Rendite von 5% aufs gesamte Vermögen langfristig möglich. Aber man muss die Schwankungsrisiken aushalten können, auch dazu braucht es ein finanzielles Polster. Und ganz generell: Wer heute Prämien zahlt – auch die junge Generation –, muss darauf zählen können, dass er ebenfalls eine Rente bekommen wird. Das meine ich mit Investieren in die Sicherheit.

Sind die Vorsorgewerke gefährdet?

Nein, aber wir müssen realistisch sein. Sehen wir uns allein die wirtschaftliche Seite an: Ich glaube nicht, dass wir auf längere Sicht bei einem durchschnittlichen Weltwirtschaftswachstum von 3,5 bis 4% weiterhin von Aktienmarktrenditen von 7% und mehr ausgehen dürfen. Die Geldflut, mit der die Notenbanken die Märkte überschwemmt haben, war zur Linderung der Finanzkrise notwendig. Doch sie hat die Vermögenspreise inflationiert, und die Schulden sind gestiegen. Das ist kein dauerhafter Zustand. Mit dem langsamen Schliessen der Geldschleusen kommen nach den fetten auch wieder weniger erfolgreiche Jahre.

Mit welcher Performance rechnen Sie?

Profond erwartet langfristig eine Gesamtrendite von 4,3% für unser Portfolio: rund 5% für Aktienanlagen – etwas weniger für Schweizer und etwas mehr für internationale Titel –, circa 3,5% für Immobilien, 5 bis 6% für alternative Anlagen und eine leicht negative Rendite für Obligationen.

50% Aktien kann sich Profond mit vielen jungen Versicherten mit langem Anlagehorizont leisten. Bleibt es dabei, auch wenn die Aktienhausse dem Ende zugeht?

Wir hatten uns letzten Herbst überlegt, einen Teil des Aktienportfolios abzusichern, und entschieden uns dagegen, weil wir nicht Millionen fürs Hedging ausgeben wollen, sondern Volatilität verkraften können. Dank günstiger Altersstruktur und stetigem Wachstum durch den Anschluss neuer Firmen verfügen wir über einen hohen Cashflow. Das erlaubt es uns, auch eine mehrjährige Baisse durchzustehen.

Auch der Immobilienanteil ist bei Profond höher als bei anderen Kassen. Entsteht nicht ein Klumpenrisiko, weil viele PK-Versicherte selbst Wohneigentum besitzen?

In der Schweiz sind 56% der Bevölkerung Mieter. In unserem Fall mit rund 40 000 Versicherten von kleinen und mittelgrossen Unternehmen ist der Mieteranteil bestimmt noch einiges höher, sodass es für diese Personen absolut sinnvoll ist, wenn ein bedeutender Teil ihrer beruflichen Vorsorge in Immobilien steckt.

Wie gehen Sie mit den Risiken um? Zumindest Teilmärkte im Immobiliensektor sind korrekturgefährdet.

Gewisse Risiken sind auch da zu akzeptieren. Deshalb ist wie bei Aktien ein solider Mittelzufluss wichtig, um nicht in Liquiditätsnot zu geraten. Bei den Aktien ist es die Dividende, bei den Immobilien die Miete. Wir halten in der Schweiz hauptsächlich Wohnimmobilien, wo die Nachfrage wegen Bevölkerungszuwachs und demografischer Entwicklung hoch bleibt, daneben Retailflächen mit langfristigen Mietverträgen sowie Gewerbe- und Logistikimmobilien im Ausland.

Bei den allermeisten Versicherern stehen Obligationen hoch in der Gunst, obschon beispielsweise Schweizer Bundesobligationen negativ rentieren. Macht das Sinn?

Wir halten lediglich rund 5% in Frankenobligationen und mögen lieber Cash. Das gibt uns Flexibilität, um zu höheren Zinsen zu kaufen. Bis die Renditen wieder attraktiver sind, dürfte es jedoch noch eine Weile dauern.

Eine Alternativen wäre, Hypotheken zu vergeben, wofür sich verschiedene andere Kassen entschieden haben.

Hypotheken vergeben wir nicht, auch nicht Kredite für Finanzierungen, wie sie auf immer mehr elektronischen Plattformen nachgefragt werden. Für eine sorgfältige Risikoabklärung ist der Aufwand für eine Kasse unserer Grösse zu hoch, nach Kosten würde nur noch eine schmale Rendite übrig bleiben. Hingegen sehen wir interessante Anlagen im Bereich Private Debt für professionelle Investoren. Allgemein wollen wir die Engagements im alternativen Bereich ausbauen, auf eine Zielgrösse von rund 8% des Kapitals. Die fehlende Liquidität wird mit einer Prämie abgegolten, was diese Anlagen für langfristige Investoren, die nicht verkaufen müssen, attraktiv macht.

Der ehemalige Finanzchef von Roche, Henri B. Meier, will Jungunternehmen Zugang zu Risikokapital ermöglichen und hat den Zukunftsfonds Schweiz initiiert. Vorsorgeinstitute sollen sich daran beteiligen. Macht Profond mit?

Bei allem Interesse und aller Sympathie für das Projekt frage ich mich, ob es der richtige Bereich für Pensionskassenanlagen wäre. Mindestens müsste die erwartete risikoadjustierte Performance mit der von anderen Fondsinvestments vergleichbar sein. Der Sinn der beruflichen Vorsorge ist die finanzielle Sicherung des Ruhestands der Destinatäre. Sozialpolitisch ist es kritisch, wenn wir sagen, wir fördern junge Unternehmer, von denen einer unter zehn oder unter zwanzig irgendwann einmal gross Kasse macht, während das Risiko von Versicherten getragen wird, die täglich genauso ihre Arbeit machen, aber nicht den unternehmerischen Mut haben, sondern einfach eine sichere Vorsorge wollen.

Mehr und mehr Versicherte legen Wert darauf, dass ihr Vorsorgekapital nachhaltig angelegt wird. Schliessen Sie sich diesem Anliegen an?

Absolut, obschon nachhaltiges Anlegen nicht neu ist, sondern jeder langfristigen Investition zugrunde liegt. Wer die risikogerechte Rendite sucht, muss seine Investments zwingend auf ökologische, führungsmässige und sozial verantwortbare Aspekte prüfen. Was durchfällt, hat in einem langfristigen Portfolio nichts zu suchen, sondern ist für die Vorsorgeeinrichtung nicht nur ein Verlust-, sondern auch ein Reputationsrisiko.

Wie geht Profond bei dieser Prüfung vor?

Bei Aktien und Obligationen halten wir uns freiwillig an die Empfehlung des Schweizerischen Vereins für eine verantwortungsvolle Kapitalanlage, nicht in Wertschriften bestimmter Hersteller besonders menschengefährdender Kriegsmunition zu investieren. Nachdem wir unser Portfolio im Frühjahr einer Nachhaltigkeitsprüfung unterzogen haben, sind wir dabei, weiter gehende Massnahmen zur Steigerung der Nachhaltigkeit sämtlicher Anlagen zu definieren. Nachhaltigkeitskriterien sind besonders bei Immobilien wichtig – es sind sehr langfristige und illiquide Investments. Entscheidend sind deshalb ausser dem Standort mit Anschluss an den öffentlichen Verkehr die Energieeffizienz und die Klimaverträglichkeit, aber auch die flexible Nutzbarkeit eines Gebäudes.

Was können Pensionskassen in Sachen Klimarisiken besser machen? Gehören Titel fossiler Branchen ins Depot?

Der lange Anlagehorizont zwingt Pensionskassen geradezu, Klimarisiken zu berücksichtigen. Energietitel – dazu gehört vor allem der Bereich fossile Energieträger – aus dem Portfolio auszuschliessen, reduziert allerdings die Diversifikation deutlich, macht der Sektor doch rund 6% des globalen Aktienindex MSCI World aus. Langfristig sinnvoll ist es, Subsektoren mit besonders hohen CO2-Emissionen zu meiden. Man spricht von «Stranded Assets», wenn diese Energieträger als Folge einer verschärften Klimapolitik nicht mehr verfeuert werden dürfen. Der norwegische Staatsfonds hat bereits vor Jahren Titel von Kohleproduzenten verkauft, andere grosse Investoren haben das Gleiche getan. Profond schliesst fossile Energien nicht aus, ist aber mit rund 1% Allokation stark untergewichtet.

Jüngere Personen sagen oft, sie hätten fürs Vorsorgesparen kein Geld. Was antworten Sie darauf?

Sparen ist stets mit einem gewissen Verzicht verbunden. Und ich stelle fest, dass den meisten Menschen und besonders den Jungen die Einsicht fehlt, welchen enormen Vorteil der Zinseszinseffekt hat. Monatlich einen Betrag, und seien es nur 100 Fr., zu sparen und vor allem anzulegen, ist kein grosses Opfer und wirkt sich über mehrere Jahrzehnte enorm positiv auf das Vorsorgekapitals aus.

Welche Verantwortung tragen beim Vorsorgesparen die Arbeitgeber?

Sie entscheiden mit Vertretern der Mitarbeiter über den Sparumfang und den Charakter der beruflichen Vorsorge. Hatten sie die Vollversicherung gewählt, erhielten sie in den zurückliegenden Jahren eine umfängliche Kapitalbestandsgarantie, aber weniger Zins. Im teilautonomen Modell ist die Verzinsung höher. Allerdings müssen die Versicherten die Wertschwankungen des Vermögens aushalten.

Axa Schweiz lässt das Vollversicherungsmodell fallen. Wird Profond jetzt mit Anfragen überhäuft?

Viele KMU holen über Broker Konkurrenzofferten ein. Wir haben ein profiliertes Angebot, sind bei Neugeschäften jedoch vorsichtig und stellen klare Anforderungen. Damit schützen wir die heutigen Kunden, weil jeder Neuzugang den Deckungsgrad des bisherigen Kollektivs tendenziell belastet. Den Vorsorgeanbieter zu wechseln, muss gut überlegt sein. Unternehmen mit verhältnismässig älterer Mitarbeiterschaft müssen damit rechnen, kein neues Angebot zu bekommen.

Profond wurde von der Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich angehalten, die Rentenverpflichtungen vorsichtiger zu bilanzieren. Was ist geschehen?

Wir haben die technischen Parameter wie erwähnt angepasst. Der Bewertungsdiskontsatz für die Verpflichtungen sinkt per Anfang 2019 auf 2,75%, was die Rentenverpflichtungen zulasten des Deckungsgrads erhöht. Zudem wird der künftige Umwandlungssatz für Neurenten stufenweise von 6,8 auf 6,2% gesenkt. Die von der Aufsicht beanstandeten Punkte sind gelöst.

Wie bewährt sich Ihr Institut im Wettbewerb mit der Vielzahl von Sammelkassen mit ähnlichem Angebot?

Wir bieten mit der 50%-Aktienquote, an der wir langfristig festhalten, ein einzigartiges Profil und passen damit gut zu KMU mit einer tendenziell eher jüngeren Mitarbeiterschaft mit relativ langem Anlagehorizont.

Gehen bei dieser Triage Unternehmen mit älterer Belegschaft leer aus?

Bei KMU, bei denen unmittelbar zahlreiche Pensionierungen anstehen, müssen die oder der Besitzer zu einem Extra-Geldeinschuss bereit sein, um den Vorsorgeanbieter wechseln zu können. Der gesetzliche Mindestumwandlungssatz von 6,8% im obligatorischen BVG ist wie gesagt eine zu grosse Hürde. Ich bin überzeugt, dass bei einer nächsten Abstimmung eine deutliche Senkung des Umwandlungssatzes angenommen wird. Immer weniger Personen im jüngeren und im mittleren Alter sind bereit, auf Kosten der eigenen Vorsorge die ältere Generation massiv zu finanzieren.

Profond hat erst jetzt begonnen, den selbst festgelegten Umwandlungssatz – im überobligatorischen Bereich – zu senken. Ist das weitsichtig genug?

Einverstanden, wir haben spät reagiert. Profond war in dieser Hinsicht ein Ausreisser in der Branche, weshalb wir für viele suspekt wurden. Die notwendigen Anpassungen sind in die Wege geleitet, und unsere Rentenversprechen sind garantiert.

Letztes Jahr fiel die Vorsorgereform an der Urne durch. Jetzt koppelt das Parlament eine Zusatzfinanzierung der AHV mit der Unternehmenssteuerreform. Ein taugliches Vorgehen?

Nein, einer solchen Vorlage wird kaum zugestimmt, weil sie eine Mogelpackung ist und Themen verknüpft, die nicht zusammenhängen. Der Souverän ist intelligent genug, um über beide Sachfragen gesondert zu entscheiden.

Wie sorgen Sie selbst fürs Alter vor?

Mein privates Vermögen investiere ich ähnlich wie Profond das Geld der Versicherten: in diversifizierte Aktienprodukte und ergänzend direkt in einzelne ausgewählte Valoren. Dazu besitze ich Anteile an Immobilien. Obligationen habe ich persönlich noch nie gekauft. Ich wähle die Investments sorgfältig aus und halte lange daran fest. Von Aktien hatte ich mich auch in der Finanzkrise 2008 nicht verabschiedet. Eine bessere Langfristanlage als Dividendenpapiere gibt es nicht.