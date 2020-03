Mit aktiven Anlagestrategien der Krise trotzen

Die Aussichten für die europäischen Aktienmärkte haben sich für den weiteren Jahresverlauf spürbar verändert. Aktive Investment-Ansätze bieten die Chance, von der höheren Volatilität zu profitieren.

Zu Beginn des vergangenen Jahres hatten wir einigen Grund zur Zuversicht, was die europäischen Aktienmärkte anging. Berechtigterweise, denn der FTSE Developed Europe Index avancierte 2019 um fast 20%. Als aktive Bottom-up-Stockpicker profitierten wir nicht zuletzt von den erhöhten Schwankungen.

Heute präsentieren sich die Perspektiven weniger positiv. In vielen europäischen Volkswirtschaften kursieren Wachstumsängste. Gleichzeitig spürt Deutschland als wichtigster Konjunkturmotor des Kontinents weiterhin den Druck des schwächeren chinesischen Wachstums. Nicht zuletzt dürfte der Ausbruch des Coronavirus das globale Wachstum beeinträchtigen.

Investoren sollten vor diesem Hintergrund nicht mit einer substanziellen Belebung im Verlauf dieses Jahres rechnen, zumal politische Probleme den Kontinent überschatten – darunter die bevorstehenden Handelsgespräche zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU.

Konsequente Fokussierung auf die Fundamentaldaten

Trotz all dieser Bedenken liegt unser Hauptaugenmerk auf den Fundamentaldaten und Firmenbewertungen. Zwar liegen diese nach der Erholung von 2019 nahe am historischen Durchschnitt, doch finden wir nach wie vor eine breite Auswahl an attraktiven Anlagen.

So sind wir derzeit in einigen italienischen und spanischen Versorgungsunternehmen positioniert, die von günstigen regulatorischen Regelungen profitieren und eine gleichermassen attraktive wie verlässliche Rendite bieten. Zudem zählt das Gesundheitswesen zu unseren grössten Allokationen, dessen defensives Wachstumspotenzial viele Anleger unterschätzen dürften.

Chancen bei angeschlagenen Finanzwerten

Zugleich haben wir Basiskonsumgüter weiterhin stark untergewichtet, da die Bewertungen in diesem Sektor grösstenteils überhöht sind. Auch für Finanzwerte gestalten sich die Perspektiven unverändert schwierig, zumal sich an den schlechten Fundamentaldaten der Branche bis auf weiteres wenig ändern dürfte.

Gleichwohl sehen wir selektive Chancen und haben daher kürzlich unsere Untergewichtung in diesem Sektor verringert. So haben wir im letzten Quartal 2019 eine Position bei der Nordea Bank, dem grössten Finanzdienstleister in der nordischen Region, aufgebaut, da wir für die nächsten drei Jahre ein verbessertes Renditepotenzial erwarten.

Daneben beobachten wir weitere Bankenmärkte, die Wachstum signalisieren. Ein Beispiel ist Spanien, wo wir im letzten Quartal 2019 unsere Beteiligung an Bankinter erhöht haben. Die Gruppe gehört zu den bestkapitalisierten Banken in Europa, verfügt über ein ausgeprägtes Risikomanagement und hat sich zu einer hohen Ausschüttungsquote verpflichtet.

Insgesamt sollten Anleger im Jahr 2020 wachsam bleiben, da die Aktienmarktrallye im vergangenen Jahr Stimmungs- und Richtungswechsel verdeckt hat, die durch zahlreiche globale und regionale Unsicherheiten verursacht wurden. Obwohl der breite Markt ohne konkrete Lösungen nur schwerlich nennenswerte Fortschritte erzielen kann, sehen wir weiterhin Chancen für Bottom-up-orientierte Anleger, die in der Lage sind, das wohl weiterhin turbulente Umfeld zu nutzen.

Dean Tenerelli.

