Mit indischer Infrastruktur auf der Überholspur

Ein ermutigender Ausblick auf langfristiges Wirtschaftswachstum, eine verbesserte Infrastruktur und Reformen haben das das Interesse an Indien wiederbelebt.

Nachholbedarf bei Infrastruktur

Indien hat unter Präsident Modi einige Infrastruktur-Programme aufgelegt um Strassen, die Luftfahrt, Häfen und Bahnstrecken zu modernisieren und an die gestiegenen Anforderungen anzupassen.

Die indische Regierung beabsichtigt rund 20 Mrd. US-Dollar in den Ausbau des Strassennetzes zu investieren. Die Einführung des sogenannten IRB – des ersten Infrastruktur-Investmentfonds Indiens – aus dem Mai belegt die Erwartungen, dass Infrastrukturausgaben das Wachstum dieses Landes in den nächsten Jahren entscheidend bestimmen werden. Der IRB-Trust, der sechs Mautstrassen betreibt, bietet eine Rendite von 10% bis 12% und dürfte nur der erste einer ganzen Reihe derartiger Trusts sein. In diesem Zusammenhang sollte man sich vor Augen führen, dass derzeit gerade einmal 10% aller marktbreiten Titel am indischen Markt eine Rendite von über 3% erzielen.

Lufffahrt als Wachstumstreiber

Die Regierung legt auch grosses Augenmerk auf den Bereich Luftfahrt. Im Jahr 2016 wurden in Indien etwa 150 Millionen Inlandsflüge registriert (im Vergleich zu rund 90 Millionen in den USA). Es wird prognostiziert, dass Indien bis 2030 der grösste Flugmarkt der Welt sein wird. Aus diesem Grund gehen wir davon aus, dass die Zahl der Flughäfen ansteigen wird und diese dann wahrscheinlich – im Rahmen öffentlich-privater Partnerschaften – privatisiert werden.

Wachstumssektoren

Aus Sektorsicht sehen wir attrakives Potenzial in Konsumsektoren, die von den gestiegenen Löhnen, der allgemeinen Belebung der indischen Wirtschaft und dem Zugang zu einer breiteren Palette von Gütern & Dienstleistungen profitieren werden. Dazu gehören Autos, Gesundheitswesen, Internet und Finanzdienstleistungen.

