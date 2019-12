Mit der Kernenergie leben

Das Kernkraftwerk Mühleberg wird am 20. Dezember nach 47 Betriebsjahren vom Netz genommen. Bereits seit November wird die Leistung langsam heruntergefahren. Am Stichtag werden im Reaktor Steuerstäbe zwischen die Brennelemente eingefahren, die den Kernspaltungsprozess stoppen. Innerhalb von sieben Stunden wird die Temperatur des Wassers im Siedereaktor von 280 auf weniger als 110 Grad abklingen.

Zum Autor Markus O. Häring ist Geologe, Buchautor und Vizepräsident des Carnot-Cournot-Netzwerks.

An diesem Tag fällt eine Produktionsanlage weg, die Jahr für Jahr rund 3000 Gigawattstunden Strom produziert hat, mehr als alle Biomasse-, Solar- und Windanlagen der Schweiz zusammen. Sie haben letztes Jahr 2708 Gigawattstunden produziert. Mühleberg hat in den vergangenen Jahren rund 5% des schweizerischen Strombedarfs gedeckt. Das waren 25% der BKW-Erzeugung.

Die verlorene Produktion kann vorläufig mit ausländischem Strom ersetzt werden. Ab 2020 werden bei der BKW noch 20% der Produktion aus dem Kanton Bern stammen, 28% aus der restlichen Schweiz, die andere Hälfte wird importiert. Entsprechend verschlechtert sich die CO2-Bilanz des BKW-Stroms. Eine Entwicklung, die der Klimapolitik diametral zuwiderläuft.

Teure Nachrüstung

Nach einem unspektakulären und skandalfreien Arbeitsleben geht das Kraftwerk vom Netz, weil die geforderte Nachrüstung mit einer von der Aare unabhängigen Notkühlung betriebswirtschaftlich nicht mehr zu rechtfertigen ist. Die zusätzliche Notkühlung wurde gefordert, um gegen ein 10‘000-Jahre-Hochwasser gewappnet zu sein. Ein Realersatz von Mühleberg erscheint kurzfristig nicht notwendig, obwohl der Stromverbrauch mit dem erwarteten Wachstum der E-Mobilität zunehmen wird. In diesem Spannungsfeld von Widersprüchen sind zur ersten Ausserbetriebnahme eines Kernkraftwerks in der Schweiz ein paar Gedanken über Gefahren und Grössenordnungen angebracht.

Kernkraftwerke, eigentliche Arbeitspferde für zuverlässige Bandenergie, konnten bis heute nur einen beschränkten Goodwill der Konsumenten gewinnen. Die Distanz zu Atomanlagen ist in der Bevölkerung tief verankert. Freunde der Kernenergie sind eine Minderheit. Sie sehen darin die einzige Technologie mit ausreichendem Potenzial, um von der Abhängigkeit und der Dominanz der Fossilen loszukommen. Damit verfolgen sie eigentlich dieselben Ziele wie ihre grössten Gegner, die Grünen. Sie bloss als «Atomlobby» abzutun, wäre zu kurz gegriffen.

Energie ist das Blut einer industrialisierten Gesellschaft und unserer Zivilisation. Die Menschheitsgeschichte zeichnet sich durch den Gebrauch von Feuer, einer gefährlichen Form von Energie, aus. Als Urmenschen ihre Furcht überwanden und nach einem brennenden Ast griffen, veränderte sich ihr Leben für alle Zeiten. Feuer in nutzbare mechanische Energie umzuwandeln, gelang erst am Ende des vorletzten Jahrhunderts. Die Verbrennung als Grundlage aller mechanischen Kraftanwendungen und weiterer industrieller Prozesse ermöglichte ein beispielloses Bevölkerungs- und Wohlstandswachstum.

Innerhalb von zwei Jahrhunderten wuchs die Weltbevölkerung von 1 Mrd. auf 7 Mrd. Menschen, wobei die jüngsten 5 Mrd. erst in den letzten hundert Jahren dazukamen. Als Rohstoff dienen Kohle, Erdöl und Erdgas. Dass die Weltgemeinschaft in heutiger Grösse und relativem Wohlstand zu 85% auf der Verbrennung dieser Ressourcen aufbaut, ist nicht nachhaltig. Zudem hat Feuer, auch in der mechanischen Verwendung, seine Gefährlichkeit nie eingebüsst. Weltweit fallen jährlich mindestens 150 000 Personen allein Bränden zum Opfer.

Die Energiedichte in Uran oder Thorium ist um Grössenordnungen höher als in fossilen Brennstoffen. Aber man kennt auch die Gefahr, die von radioaktiven Brennstoffen ausgeht. Die Furcht ist berechtigt. Radioaktivität ist ein Phänomen, für das wir keine Sinnesorgane haben. Man kann sie weder hören noch fühlen noch riechen, doch sie kann tödlichen Schaden anrichten. Radioaktive Strahlung wird ihre Gefährlichkeit behalten. So wie auch das Feuer, das seit Urzeiten gefährlich ist und bleibt, wie die Zahlen jährlicher Brandopfer, Natur- und Sachschäden bestätigen. Die Furcht vor der Kernenergie gründet auf der zerstörenden Erstanwendung in Hiroshima und Nagasaki, der Aufrüstung mit Atomwaffen und den technischen Desastern in den Kernkraftwerken Three Mile Island und Tschernobyl.

Ein weiterer Rückschlag war Fukushima, obwohl es dort eines extremen Erdbebens der Magnitude 9,1 mit einem zerstörerischen Tsunami bedurfte, um den Unfall auszulösen. Bemerkenswert bei all diesen Unfällen ist, dass die Anzahl der Todesfälle um Grössenordnungen kleiner war als bei Unfällen mit allen anderen Energieträgern. In Japan starben infolge des Tsunamis über 20 000 Menschen, infolge des Reaktorunfalls kein einziger.

Die Schwelle, die den Nutzen der Kernenergie höher einordnet als ihre Gefahren, hat die Gesellschaft noch nicht überschritten. Dieser Prozess braucht Zeit, beschleunigt wird er höchstens durch die Einsicht, dass der Wohlstand, auf den niemand verzichten will, mit erneuerbaren Energieträgern allein nie gesichert werden kann. Das gilt umso mehr, als das Gros der Weltbevölkerung einen ähnlichen Lebensstandard wie denjenigen der Industriestaaten anstrebt und dass bis Ende des Jahrhunderts weitere 3 Mrd. Menschen hinzukommen. Eine Zunahme des Energiebedarfs ist vorgegeben.

Umwelt entlasten

Jugendbewegungen wie Friday for Future oder Extinction Rebellion, die die Wohlstandsgesellschaft nur als schuldigen Sünder und Verursacher einer Apokalypse sehen, sind mit ihren Forderungen auf Systemänderung und Verzicht wirtschaftsfeindlich, sogar menschenverachtend, auf keinen Fall lösungsorientiert.

Zustimmen kann man nur der Forderung, dass die Umwelt entlastet werden muss, was allerdings wesentlich mehr bedeutet als nur eine Reduktion von Treibhausgasemissionen. Mit den heute favorisierten Ansätzen wie Wind- und Solarenergie besteht die reale Gefahr, eine Reduktion von CO2 mit wenig effizienten Methoden, irreparablen Schäden an der Landschaft und dem Verbrauch seltener Rohstoffe für chemische Speicher zu erkaufen, ohne das Ziel zu erreichen.

Kernenergie dagegen bedient sich Ressourcen, die nicht bereits von der Natur beansprucht werden. Ohne noch weiter in die Zukunft zu schauen, werden wir lernen müssen, mit der immanenten Gefahr der Kernenergie umzugehen, so wie wir seit Urzeiten gelernt haben, mit der Gefahr des Feuers umzugehen.