Mit der passenden Aktienstrategie zum Erfolg

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auf Aktien zu setzen. Wichtig ist aber, dass man sich für einen Weg entscheidet – und nicht zwischen Strategien hin und her wechselt. Vor allem gilt, dass man an der Anlagestrategie auch dann festhalten soll, wenn es am Finanzmarkt unruhiger wird. Nervöse Zeiten sind meist der schlechteste Anlass, um langfristige Projekte und Ziele zu ändern.

«Finanz und Wirtschaft» hat die wichtigsten Anlagestrategien zusammengetragen, erklärt sie und zeigt ihre Vor- und Nachteile auf. Nicht jede Strategie passt für jeden Anleger. Es ist deshalb äusserst wichtig, dass man für sich eine gewissenhafte Evaluierung macht und sie gegebenenfalls mit seinem Kundenberater bespricht.