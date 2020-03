Mit diesen US-Aktien durch die Krise

Der Aktienmarkt ist ein wankelmütiges Geschöpf. In Zeiten des Coronavirus verläuft zwischen Panik und Euphorie nur ein schmaler Grat. Nachdem der S&P 500 nach dem Höchst vom 19. Februar in Rekordzeit 34% eingebüsst hatte, kletterte der Aktienindex in den drei folgenden Handelstagen 18%.Eine solche Zunahme in einer so kurzen Frist gab es zuletzt vor fast neunzig Jahren.

Angetrieben wurde Wallstreet von den immensen Geldstimuli der US-Notenbank und der Aussicht auf das grösste ­Fiskalpaket der US-Geschichte. So hat sich der Kurs des Flugzeugbauers Boeing dank Hoffnungen auf staatliche Rettung innerhalb einer Woche verdoppelt. Das Schwergewicht half dem Leitindex Dow Jones zu einem Anstieg von 21% – der erst kürzlich lancierte Bärenmarkt wurde bereits wieder von einem Bullenmarkt abgelöst.