Mit Jumbo-Bonds Megafusionen finanzieren

Am Anleihenmarkt schwankt die Stimmung zwischen Angst und Euphorie. Es sollte eines der schlechtesten Jahre werden, prophezeiten Bondhändler Anfang 2018. Denn nach Jahren, in denen Notenbanken das Geschäft mit Zinspapieren direkt oder indirekt alimentiert haben, steht die Wende an. In den USA erhöht das Federal Reserve System die Leitzinsen und baut sein Bondportfolio ab. Europa bereitet eine vergleichbare Kehrtwende vor. Trotzdem melden die Akteure am Primärmarkt – jenem Segment, wo neue Anleihen aufgelegt und verkauft werden – einen Rekord nach dem anderen. War also die Furcht vor dem Einbruch unberechtigt? Nicht wirklich.

