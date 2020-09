Mit Produkten der eigenen Bank schneiden Anleger schlechter ab

Banken verkaufen ihren Kundinnen und Kunden vermehrt eigene Produkte, mit denen sie auch eine bessere Marge erzielen. Doch je höher der Anteil an solchen Produkten in einem Depot ist, desto weniger rentabel ist es für die Anleger. Dies geht aus einer Analyse der Finanzdienstleisterin VZ Vermögenszentrum hervor. Verteilt auf zehn Jahre, von Anfang 2010 bis Ende 2019, hat sie in ihrer Beratungstätigkeit mehr als 28’000 Wertschriftendepots von knapp 16’000 Anlegern bei verschiedenen Banken geprüft. Die Zahlen daraus sind in eine Untersuchung eingeflossen, deren Resultate nun vorliegen.

Aktiv verwaltete Fonds kosten mehr und bringen weniger

Banken verkaufen ihren Kunden häufiger eigene Produkte – oft sind das Anteile an Fonds, welche die Banken aktiv betreuen. Der Untersuchungsbericht zeigt, dass von 2010 bis und mit 2015 der Anteil der bankeigenen Produkte an der Gesamtzahl der Titel einzelner Kunden bei rund 24% lag. Danach stieg er bis Ende 2019 kontinuierlich auf über 37%. Bei einem Vergleich der Volumen fällt der Anstieg noch deutlicher ins Gewicht: Bis Ende 2015 machten bankeigene Produkte weniger als 30% des Gesamtwerts eines durchschnittlichen Portfolios aus. Bis Ende 2019 stieg ihr Anteil am Gesamtwert auf mehr als 44%.