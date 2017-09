Mittelland und Zürich

Die regionale Verteilung von Unternehmen und Beschäftigten in der Schweiz.

Der Ballungsraum Zürich gilt als das wirtschaftliche Zentrum der Schweiz. Das trifft gemessen an etlichen Indikatoren zweifellos zu. Dennoch ist die Sache nicht so eindeutig. Das zeigt die regionale Verteilung von Unternehmen und Beschäftigten. Da schwingt nicht die Region Zürich obenaus, sondern der Espace Mittelland. Er beherbergte 2015 knapp 140 000 Arbeitsstätten (20,6% des Totals) mit 1,1 Mio. Beschäftigten (21%). Eine Arbeitsstätte ist eine räumlich abgegrenzte Einheit eines Unternehmens, in der gearbeitet wird. Die Führungsposition des Espace Mittelland ist insofern eher erstaunlich, als die Region mit dem Berner Oberland sowie dem Jura auch sehr ländliche Gebiete umfasst. Zürich liegt in beiden Kriterien (Arbeitsstätten: 117 527; 17,4% bzw. Beschäftigte: 1 Mio.; 19,8%) knapp zurück. Gemessen an den Arbeitsstätten liegt die Genferseeregion noch leicht vor Zürich. Auf kantonaler Ebene hingegen liegt Zürich in beiden Kriterien deutlich vorn, vor dem Kanton Bern. Im Berichtsjahr wuchs die Zahl der Unternehmen 0,6% auf 597 216, diejenige der Arbeitsstätten stieg 0,7%. Das gleiche Wachstum verzeichnete die Beschäftigung, die sich auf knapp 5,1 Mio. Personen ausweitete. Gut ein Drittel war in Unternehmen mit über 250 Beschäftigten angestellt; diese stellen jedoch nur 0,3% aller Gesellschaften. Umgekehrt beschäftigen über 60% der Unternehmen maximal zwei Personen.