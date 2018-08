Mobilezone legt kräftig zu

Lesen Sie um ca. 15 Uhr die ausführliche Analyse.

Der Aktienkurs von Mobilezone ist in diesem Jahr weiter gesunken. Der Handyspezialist liefert aber weiterhin gute Resultate resp. das, was er versprochen hat. Im ersten Halbjahr stieg das Geschäftsvolumen auch akquisitionsbedingt. Im Halbjahresbericht vor einem Jahr hatte eine negative Cashflow-Entwicklung Befürchtungen über eine Dividendenkürzung ausgelöst, letztlich blieb die Dividende stabil. Dieses Mal ist der operative Cashflow noch deutlich stärker im Minus, aufgrund einer markanten Veränderung des Nettoumlaufvermögens. Das Management zeigt sich mit dem Geschäftsverlauf des ersten Halbjahres indessen «sehr zufrieden» und bestätigt dementsprechend den Ausblick. Damit ist weiterhin von einer stabilen Dividende von 0.60 Fr. je Aktie auszugehen, was aktuell eine Rendite von 5,7% ergibt. Die Titel haben Aufholpotenzial.