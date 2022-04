Mobimo gibt Fahrplan für Kapitalerhöhung bekannt

(AWP) Die Immobiliengesellschaft Mobimo (MOBN 283.50 -0.87%) macht vorwärts mit ihrer geplanten Kapitalerhöhung. Man werde die Angebotsaktien den bestehenden Aktionärinnen und Aktionären während einer Bezugsfrist vom 25. April 2022 bis zum 3. Mai 2022 anbieten, hiess es in einem Communiqué vom Donnerstag.

Den Aktionären werde dabei ein Bezugsrecht pro Namenaktie, die sie nach Handelsschluss am 22. April halten, zugeteilt. Die Ausübung von 10 Rechten berechtige zum Erwerb einer Angebotsaktie. Der Bezugspreis wurde auf 245,00 Fr. pro Angebotsaktie festgelegt, was einem erwarteten Bruttoerlös von rund 162 Mio. Fr. entspreche, wie Mobimo weiter mitteilte. Die Bezugsrechte könnten ausserdem vom 25. April bis zum 29. April gehandelt werden.

Investitionen von 200 Mio Fr.

Die geplante Kapitalerhöhung soll wie bereits früher angekündigt einen Umfang von 10 Prozent der heute ausgegebenen Aktien haben. Mobimo will bekanntlich das Kapital erhöhen, um in weiteres Wachstum zu investieren. Dabei sollen Entwicklungsprojekte, unter Wahrung der Eigenkapitalbasis, weiter realisiert werden, teilte Mobimo am Donnerstag mit.

«Wir haben eine Entwicklungspipeline gefüllt mit vielversprechenden Projekten an attraktiven Lagen. Diese Vorhaben realisieren wir in den kommenden Jahren zu einem wesentlichen Teil für unser eigenes Anlageportfolio», wurde CEO Daniel Ducrey im Communiqué zitiert. Die Investitionen in die Projekte für das Anlageportfolio beliefen sich auf rund 200 Mio. Fr. bis ins Jahr 2024.