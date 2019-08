Mobimo verdient mehr

Mobimo hat insgesamt ein solides Halbjahresergebnis erwirtschaftet. Zwei fertiggestellte Überbauungen in Zürich und Aarau sowie der Zukauf des Fadmatt-Portfolios steuerten einen gewichtigen Beitrag an die höheren Mieteinnahmen bei. Im Gewinn profitierte das Unternehmen auch von einem steuerlichen Sondereffekt. Dank der guten Eigenkapitaldeckung und der günstigen Fremdfinanzierung ist Mobimo in der Lage, die Entwicklung der stattlichen Produktpipeline zu stemmen. Die weitere Verstärkung der Vermietungsbasis ist notwendig, wenn das Unternehmen die Dividende künftig durch die Mieterträge decken will. Das Entwicklungsgeschäft für Dritte kann den Schub gebrauchen, den Mobimo für das zweite Halbjahr in Aussicht gestellt hat. In den Aktien sind die erwarteten Fortschritte bereits eingepreist.

Lesen Sie um ca. 15 Uhr die ausführliche Analyse.