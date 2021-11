Mobimo verstärkt Verwaltungsrat

(AWP) Die Mobimo (MOBN 316.50 +1.93%) Holding will ihren Verwaltungstrat verstärken. Daher wird der ordentlichen Generalversammlung vom 12. April 2022 die Zuwahl von Stéphane Maye in das Gremium vorgeschlagen.

Maye mit Jahrgang 1967 ist Bauingenieur und seit fast dreissig Jahren für namhafte Bau- und Immobilienunternehmen in der Deutsch- und der Westschweiz sowie in Deutschland tätig, wie es in einer Mitteilung von Mobimo vom Mittwoch hiess.

Maye verfüge über einen umfangreichen Leistungsausweis in der Planung und Leitung von Immobiliengrossprojekten, in der Unternehmensführung und in Fragen der Immobilien-Digitalisierung und des nachhaltigen Bauens. Seit 2021 sei er Managing Partner der auf Immobilien spezialisierten Unternehmensberatung pom+ Consulting.