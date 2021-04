SMI fällt unter 11’000 Pkte auf Tagestief

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag nach einem freundlichen Start an Schwung verloren und tendiert wenig verändert. Der Markt werde einerseits von einer Reihe guter Unternehmensergebnisse aus dem In- und Ausland unterstützt. Anderseits verhinderten aber Gewinnmitnahmen einen stärkeren Anstieg, sagte ein Händler. «In der Summe treten wir mehr oder weniger an Ort.»

Dass die US-Notenbank Fed am Vorabend wie erwartet die ultralockere Geldpolitik bestätigt hat, sei zwar positiv, aber auch kein wirklicher Kurstreiber, heisst es am Markt. Das Fed äusserte sich dabei zuversichtlicher für die US-Wirtschaft, was am Berichtstag gleich von erfreulichen US-Konjunkturdaten bestätigt wird. Dies könnte laut Händlern nun aber die Diskussionen über einen baldigen Kurswechsel des Fed wieder anheizen.

Der SMI (SMI 11'076.79 -0.24%) notiert gegen 15.00 Uhr um 0,04 Prozent höher auf 11’107,97 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,31 Prozent auf 1808,20 Punkte und der breite SPI (SXGE 14'256.26 -0.22%) 0,15 Prozent auf 14’308,92 Zähler. Im SLI stehen 16 Gewinnern 13 Verlierer gegenüber, einer (Adecco (ADEN 62.94 -0.41%)) ist unverändert.

Stark Gesucht sind bei den Blue Chips Straumann (STMN 1'297.00 +7.19%) (+8,2%). Der Dentalimplantatehersteller steigerte den Umsatz im ersten Quartal kräftig. Dabei übertraf der Weltmarktführer die Schätzungen der Analysten klar. Entsprechend hat das Unternehmen auch die Vorgaben für 2021 angehoben.

Auch der Telekomkonzern Swisscom (SCMN 493.50 +3.83%) (+5,3%) hat mit den vorgelegten Erstquartalszahlen die Erwartungen übertroffen. Als grosse Überraschung werten Analysten zudem die gleichzeitig angekündigte Glasfaserpartnerschaft mit Salt.

Bei Logitech (LOGN 98.36 -4.41%) (+1,6%) zeigten die im 4. Quartal rekordhohen Umsätze einmal mehr, dass der Konzern ein Gewinner der Coronakrise ist, heisst es am Markt.

Unter Druck stehen Clariant (CLN 19.46 -4.14%) (-4,2%). Der Spezialchemiekonzern hat zwar solide Zahlen vorgelegt, allerdings ist er in den USA in rechtliche Auseinandersetzung involviert, was Analysten als mögliche Belastung sehen.

Auf der Gewinnerliste sind Lonza (LONN 570.40 +2.37%) (+2,6%) zu finden. Die Produktion des Moderna-Covid-19-Impfstoffs in Visp soll verdoppelt werden.

Bei den Marktschwergewichten sind Roche (ROG 300.15 -0.71%) (-0,2) und Novartis (NOVN 78.22 -1.14%) (-0,9%) schwächer und Nestlé (NESN 109.04 +0.61%) (+0,5%) fester. Die Aktien der Grossbank CS (-0,3%) sind am Tag vor der GV schwächer, UBS (UBSG 14.11 +0.07%) legen dagegen 0,1 Prozent zu.

Schindler (SCHP 272.80 -1.73%) PS (-1,7%) setzen die Vortagesschwäche fort. Der Konkurrent Kone (KNEBV 66.35 -5.16%) hat am gestrigen Mittwoch mit seinem enttäuschenden Auftragseingang die Unsicherheit vor den morgigen Schindler-Zahlen geschürt.

Im breiten Markt fallen Santhera (SANN 2.65 -7.18%) (-11%) mit deutlichen Abgaben auf. Wie das Biopharmaunternehmen am Morgen mitteilte, bleibt die weitere Zukunft wegen finanzieller Engpässe ungewiss.

Öl

Die Ölpreise haben ihre anfänglichen Gewinne Donnerstag im Verlauf ausgebaut. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 68.28 +1.67%) kostete gegen Mittag 68,20 $. Das waren 93 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 64.59 +0.98%)) stieg um 90 Cent auf 64,76 $.