Moderna-Impfstoff nimmt wichtige Hürde für US-Zulassung

(Reuters) In den USA steuert der Corona-Impfstoff des US-Biotechkonzerns Moderna auf eine Genehmigung noch in dieser Woche zu. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat nach am Dienstag veröffentlichten Unterlagen keine grösseren Bedenken geäussert. Demnach bescheinigen die FDA-Prüfer dem in zwei Dosen zu verabreichendem Impfstoff eine hohe Wirksamkeit. Zudem hätten sich bei über 18 Jahre alten Probanden keine Komplikationen ergeben. Nach einem Zwischenergebnis der FDA ergibt sich bereits nach der ersten Impfung ein Schutz von rund 80%. Zwischen der ersten und der zweiten Impfung müssen 28 Tage liegen. Insgesamt zeigte der Impfstoff in der zulassungsrelevanten Studie eine Wirksamkeit von gut 94%.

Die FDA-Unterlagen sollen in eine für Donnerstag geplante Sitzung mit externen Experten einfliessen, bei der es um die Erteilung einer Notfall-Genehmigung geht. Die FDA folgt üblicherweise den Empfehlungen dieses Gremiums. Die Zeitung «New York Times» berichtete, bereits am Freitag könnte die FDA grünes Licht geben. Der Impfstoff von Moderna wäre der zweite, der eine Notfallzulassung in den USA erhält. Seit Montag läuft eine Impfkampagne mit dem Vakzin des Mainzer Biotechunternehmens Biontech und seines Partners Pfizer (PFE 38.58 -1.61%).