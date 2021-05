Moderna schreibt erstmals schwarze Zahlen

(Reuters) Die weltweite Impfkampagne zur Bekämpfung des Coronavirus hat dem US-Biotechunternehmen Moderna erstmals in seiner Geschichte zu einem Gewinn verholfen. Dieser belief sich im ersten Quartal 2021 auf 1,22 Mrd. $, wie der Impfstoffhersteller am Donnerstag mitteilte. Im Vorjahr war noch ein Verlust von 124 Mio. $ angefallen. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen, das die Produktion seines Corona-Impfstoffs kräftig steigern will, nun einen Umsatz von 19,2 Mrd. $. Zuvor hatte Moderna 18,4 Mrd. $ in Aussicht gestellt.

«Gespräche mit neuen Regierungen in Asien, dem Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika lassen uns glauben, dass unsere gesamten Vorabkaufverträge für 2022 höher sein sollten als die von 2021,» sagte Konzernchef Stephane Bancel. In diesem Jahr will Moderna 800 Mio. bis 1 Mrd. Impfstoffdosen produzieren, im kommenden Jahr dann drei Milliarden. Der Konzern hofft auf eine Zulassung des Vakzins für die Verwendung auch bei Kindern. Eine Studie mit Jugendlichen zwischen zwölf und 17 Jahren habe eine Wirksamkeit von 96% ergeben.

Das Vakzin beruht wie der Impfstoff von BioNTech (BNTX 168.00 -1.62%) und Pfizer (PFE 39.19 -0.99%) auf der sogenannten Boten-RNA-Technologie (mRNA). Diese nutzt das Nachrichtensystem des menschlichen Körpers, um Zellen in Fabriken zur Krankheitsbekämpfung zu verwandeln.