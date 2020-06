Moderna und Lonza liegen vorn

Der Schlussspurt um einen Coronaimpfstoff ist lanciert. Die USA und China liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Der Ausgang dieser modernen Version des Wettlaufs auf den Mond ist offen. Die US-Regierung will noch vor Ende Jahr genügend Impfstoff für die ganze Bevölkerung bereitstellen. Aufgrund des sehr ambitionierten Zeitplans hat sie das Projekt in Anlehnung an die Überlichtgeschwindigkeit in Science-Fiction-Filmen «Warp Speed» getauft.

In den vergangenen Tagen hat die Trump-Administration gemäss der «New York Times» die fünf Finalisten bestimmt, deren Impfstoffkandidaten forciert werden: Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer und Merck. Sie sollen ­Regierungsgelder erhalten, Unterstützung bei den klinischen Studien sowie für die Produktion.