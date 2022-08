Moderna verklagt BioNTech und Pfizer

Patentstreitigkeiten sind bei neuen Technologien in der Pharmabranche nicht ungewöhnlich. BioNTech hatte auch schon im Bereich mRNA gearbeitet, bevor es sich für den Corona-Impfstoff mit dem US-Pharmariesen Pfizer zusammenschloss. Die Partner sind bereits mit mehreren Klagen anderer Unternehmen wie der Tübinger Biotechfirma CureVac5CV.DE, die ebenfalls an einem Corona-Impfstoff gearbeitet hat, konfrontiert. Moderna wurde auch schon in den Vereinigten Staaten wegen Patentverletzung verklagt und befindet sich in einem laufenden Rechtsstreit mit den U.S. National Institutes of Health über die Rechte an der mRNA-Technologie.