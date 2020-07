Moderna weckt Impfstoff-Hoffnungen

(Reuters/MB) Die US-Firma Moderna hat bekannt gegeben, ihr Impfstoffkandidat habe in einer laufenden Studie im Frühstadium seine Sicherheit unter Beweis gestellt und bei allen Probanden die erwünschte Immunreaktion hervorgerufen. «Der Impfstoff ist mehr als ein Show-Stopper. Er ist der ultimative Rezessions-Stopper», sagte Stephen Innes, Marktstratege beim Handelshaus AxiCorp.

Die Aktien des Biotech-Unternehmens sind am Dienstag im nachbörslichen Handel in den USA zweistellig nach oben geschnellt. Auch die Titel des Schweizer Partnerunternehmens Lonza (LONN 552.8 2.75%) profitieren ebenfalls von den positiven Neuigkeiten.

US-Forscher bestätigen in einer Studie die Wirksamkeit eines Impfstoffkandidaten des Pharmakonzerns Moderna. Bei allen 45 gesunden Teilnehmern habe der Impfstoff die gewünschte Immunabwehr hervorgerufen, berichten die Wissenschaftler im «New England Journal of Medicine». Bei keinem der Probanden traten schwerwiegende Nebenwirkungen auf, aber mehr als die Hälfte berichtete über leichte oder mässige Reaktionen wie Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schüttelfrost, Muskelschmerzen oder Schmerzen an der Injektionsstelle. Die US-Regierung unterstützt den Impfstoff von Moderna mit fast 0,5 Mrd. $ und hat ihn als einen der ersten an gross angelegten Studien am Menschen zugelassen.