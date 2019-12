Mögliche Grundsatzeinigung im Handelskonflikt

(Reuters) Bei den Handelsgesprächen mit China haben die USA Insidern zufolge eine Grundsatzeinigung auf einen ersten Vertrag erzielt. In Kürze werde eine entsprechende Mitteilung des Präsidialamts erwartet, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen am Donnerstag.

Zunächst hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über eine grundlegende Übereinkunft berichtet. Bereits zuvor hatte US-Präsident Donald Trump Hoffnungen auf eine Einigung geschürt. Er twitterte, man sei einem Deal mit den Chinesen sehr nahe.

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019