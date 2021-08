Molecular Partners: Partner Abbvie steigt aus

AbbVie sieht keine Erfolgschancen mehr für das Augenheilmittel Abicipar Pegol und gibt die Rechte an Molecular Partners zurück. Obwohl die meisten Analysten den Wirkstoff nicht mehr in ihren Modellen berücksichtigten, nachdem die US-Gesundheitsbehörde FDA eine hohe Entzündungsrate bemängelt hatte, dürfte das den Aktien heute einen weiteren Dämpfer versetzen. Mit dem Börsengang an der Nasdaq waren sie im Juni schon von 24 auf 18 Fr. abgesackt. Molecular wird nun schauen, ob sie einen neuen Entwicklungspartner finden kann. Alleine wird sie kaum eine oder gar zwei Phase-III-Studien stämmen. Offenbar ist noch nicht klar, was die FDA oder die europäischen und japanischen Behörden an zusätzlichen Daten gefordert haben. Möglicherweise haben auch andere Faktoren beim Entscheid AbbVies eine Rolle gespielt. Sie hat das Abicipar-Programm mit der Übernahme von Allergan «geerbt». Zuvor war sie nicht in dem Bereich tätig. Ausserdem ist Novartis mit ihrem neuen Medikament gegen feuchte altersbedingte Makuladegeneration unter die Räder gekommen, ebenfalls wegen Nebenwirkungen. Die FDA hat Beovu zwar zugelassen, hat danach – als sehr wenige, aber schwere Nebenwirkungen auftraten – aber bei Abicipar die Schraube angezogen. Für Molecular dürften zwei weitere Faktoren die Suche nach einem neuen Partner erschweren. Das etablierte Medikament Lucentis von Roche und Novartis verliert demnächst den Patentschutz, und am Horizont warten Gentherapien, die dereinst zugelassen werden könnten. Am realistischsten ist es wohl, Abicipar ganz abzuschreiben.