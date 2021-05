Molecular Partners erzielt wichtige Fortschritte

Molecular ist nach dem ersten Quartal auf Kurs. Für das Gesamtjahr erwartet sie nach wie vor Ausgaben von 65 bis 75 Mio. Fr. Der Cash-Abfluss soll rund 20 Mio. höher liegen, da das Biotech-Unternehmen seinem Partner Novartis 20 Mio. Fr. zahlt, um bereits in die Vorbereitung der Produktion des Coronamedikaments zu investieren. Eine Phase-II-Studie soll noch diesen Monat starten. Zeigt das Mittel namens Ensovibep Wirkung, geht die Studie direkt in die dritte und letzte Entwicklungsphase über. Molecular und Novartis hoffen auf die US-Notfallzulassung noch in diesem Jahr. Die Investition in die Produktion zeigt das Vertrauen der beiden Unternehmen in den Wirkstoff. Er konnte die gängigen Mutationen des Virus im Labor blockieren und wurde in ersten Versuchen an gesunden Menschen gut vertragen. Die Investition ist aber auch riskant, denn noch hat das potenzielle Medikament mehrere Hürden zu nehmen. Für Molecular, deren Geld den Betrieb bis 2023 sichert, ist es aktuell das wichtigste Programm. Denn möglicherweise würde Novartis ihre Option schon im Sommer nach positiver Phase II ausüben. Molecular erhielte dann 150 Mio. Fr. zusätzlich. FuW zählt ihre Aktien zu den Schweizer Biotech-Favoriten für dieses Jahr.