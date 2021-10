Molecular fiebert Daten zum Coronamittel entgegen

Molecular ist wie immer in den vergangenen Quartalen finanziell auf Kurs. Mit den Zahlen zum dritten Quartal präzisiert das Management die Gesamtjahresprognose. Die Ausgaben sollen zwischen 70 und 75 Mio. Fr. liegen (zuvor 65 bis 75). Die flüssigen Mittel werden demnach um 90 Mio. Fr. abnehmen (vorher 85 bis 95). Das umfasst eine Zahlung von 20 Mio. Fr. an Novartis für die Herstellung kommerzieller Mengen des Coronamittels Ensovibep. Es steht aktuell im Zentrum des Interesses, auch wenn die Onkologieprojekte ebenfalls vorankommen. Mehr wird am 15. Dezember am «Forschungs- und Entwicklungstag» zu hören sein. Gespannt darf man auf den neuen Wirkstoff sein, einen Vierfach-Darpin, den Molecular MP0533 nennt (kann an vier Ziele gleichzeitig andocken). Beim Coronamedikament Ensovibep stehen zwei News an. Bei einer von der US-Regierung durchgeführten Studie an hospitalisierten Patienten ist es in den nächsten Wochen die «Nichtigkeits-Analyse», also ob es einen Trend zur Wirksamkeit gibt und es überhaupt Sinn macht, die Studie weiterzuführen. Das ist für Molecular hoch riskant, weil bisher alle Antikörper bei Spitalpatienten versagt haben. Moleculars Darpin ist aber anders beschaffen. Die Hypothese ist, dass er die bei Antikörpern beobachteten Probleme nicht aufweist. Anfang nächstes Jahr sollen dann Zwischenresultate der Studie an Covid-infizierten, aber (noch) nicht schwer kranken Patienten kommen. Zuvor hatte Molecular gehofft, die Daten kämen noch vor Ende 2021. Fällt das eine oder das andere Resultat gut aus, ist davon auszugehen, dass Novartis ihre Option für Ensovibep einlöst und für die Rechte 150 Mio. Fr. zahlt. Für Molecular und ihre Aktionäre wäre das ein bisschen wie der Gewinn des Jackpots.