Molecular Partners präsentiert Daten zu Ensovibep

(AWP) Das Biotechunternehmen Molecular Partners (MOLN 12.34 -3.44%) hat am Fachkongress ESWI (European Scientific Working Group on Influenza) Daten zu seinem Corona-Kandidaten Ensovibep vorgestellt. Konkret habe man Daten präsentiert, mit denen die Dynamik der Virusausscheidung, die Pharmakokinetik und die Verträglichkeit von Ensovibep untersucht wurden, teilte das Unternehmen am Montag mit.

In der Phase-IIa-Studie wurden laut Mitteilung vom Montag 12 Patienten behandelt, die alle als Covid-19-positiv mit leichten bis mittelschweren Symptomen bestätigt wurden. Dabei wurde der Wirkstoff in zwei verschiedenen Dosierungen verabreicht und erwies sich laut den Angaben in beiden Fällen als sicher und gut verträglich.

Zudem wurde bei den behandelten Patienten keine Verstärkung der Krankheit beobachtet, wie es weiter heisst. Vielmehr hätten die Daten zur Viruslast gezeigt, dass sie in beiden Dosisstufen sank.