Molecular Partners schreibt schwarze Zahlen

Im Startquartal musste Molecular zwei Rückschläge einstecken: Die US-Gesundheitsbehörde hat Lizenzpartner Novartis signalisiert, dass für das potenzielle Coronamedikament Ensovibep eine Phase-III-Studie nötig ist. Das verzögert den Markteintritt um Monate. Ausserdem hat Lizenzpartner Amgen die Rechte am Onkologiewirkstoff MP0310 an Molecular zurückgegeben. Der Aktienkurs der Biotech-Gesellschaft, der nach den positiven Phase-II-Daten noch fast 29 Fr. erreicht hatte, dümpelt nun bei 6 Fr., so tief wie nie. Für Anleger ist das natürlich sehr enttäuschend. FuW rät aber davon ab, jetzt noch zu verkaufen. Risikobereite Investoren könnten sogar einsteigen. Denn eigentlich sieht es gar nicht so schlecht aus für Molecular, angefangen bei der finanziellen Situation. Mit fast 300 Mio. Fr. liquiden Mitteln per Ende März sieht sie sich bis zum Jahr 2026 finanziert. Zwei Phase-I-Studien für die Onkologiewirkstoffe MP0310 und MP0317 laufen und sollten noch dieses Jahr Daten generieren. Sie gehören allerdings zur «alten Generation», andere Unternehmen entwickeln Antikörper mit ähnlichen Eigenschaften. Neu will Molecular nur noch Produktkandidaten generieren, die dank der vom Unternehmen genutzten Darpin-Technologie einzigartige Eigenschaften aufweisen. Es ist möglich, bis zu sechs Darpins miteinander zu verknüpfen, bei Antikörpern sind es nur zwei. Ausserdem sollen die Produktkandidaten rasch erste Resultate liefern. Das war bei Ensovibep der Fall und wird es auch bei MP0533 sein. Der Vierfach-Darpin soll gegen eine aggressive Form von Blutkrebs eingesetzt werden und deutlich weniger Nebenwirkungen auslösen als bisher getestete Moleküle. Eine klinische Studie will Molecular noch dieses Jahr starten. Gegen Ende nächsten Jahres könnten erste Resultate vorliegen. Novartis dürfte für Ensovibep die Phase III vor dem Herbst beginnen. Je nach Pandemieverlauf ist schon gegen Sommer 2023 mit Resultaten zu rechnen. Anleger sollten also mindestens so viel Geduld aufbringen können.