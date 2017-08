Molecular Partners bestätigt Ausblick

(AWP/GRI) Das Biotechnologieunternehmen Molecular Partners (MOLN 27.75 -0.89%) hat im ersten Halbjahr 2017 weniger Umsatz aus bereits erzieltem Erlös verbucht und deshalb einen höheren Verlust als im Vorjahr verzeichnet. Der Ausblick für das Gesamtjahr wird bestätigt.

Die Gesellschaft erzielte einen Gesamtertrag von 6 Mio. Fr., nach 13,5 Mio. in der gleichen Vorjahresperiode. Der Barmittelabfluss betrug 20,5 Mio. Fr., nach einem Abfluss von 17,5 Mio. Fr. im Vorjahr. Die liquiden Mittel werden per Stichtag mit 156,9 Mio. ausgewiesen, nach 180,2 Mio. per Ende 2016, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilt.

Die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen nahmen gegenüber dem Vorjahr um 0,8 Mio. auf 18,9 Mio. Fr. zu, und der allgemeine und administrative Aufwand verringerte sich von 3,9 auf 3,8 Mio. Daraus resultiert ein betrieblicher Verlust von 16,7 Mio., nach einem Minus von 8,5 Mio. im Vorjahr. Unter dem Strich wird ein Reinverlust von 19,4 Mio. ausgewiesen, nach einem Fehlbetrag von 9,7 Mio. im Vorjahr.

Da sich das erste Halbjahr so wie vom Management erwartet entwickelt habe, werde der bisherige Jahresausblick bestätigt, schreibt Molecular Partners. Demnach rechnet das Management für 2017 mit Kosten in Höhe von insgesamt 50 bis 60 Mio. Fr.

Abseits der Zahlen hat das Unternehmen diverse Fortschritte in der Pipeline erzielt. Beim Präparat Abicipar beispielsweise wurde der letzte Patient in einer zulassungsrelevanten Studie für die Augenkrankheit feuchte altersbedingte Makuladegeneration vier Monate früher als erwartet rekrutiert. Gleichzeitig reichte Molecular Partners einen Studienantrag für das Mittel MP0250 gegen Lungenkrebs ein. In Tests der Phase II soll die Dosierung optimiert und zum ersten Mal die Wirksamkeit getestet werden.

