Moleculars Mittel neutralisiert Covid-Mutanten

Die zwei Kandidaten für Coronamedikamente von Molecular Partners haben den ersten Mutantentest bestanden. Im Labor haben MP420, das in der klinischen Phase I getestet wird und nun Ensovibep genannt wird, sowie MP423 Testviren mit verschiedenen Mutationen neutralisieren können. Ensovibep hat bei einer Mutation, die aber noch nicht weit verbreitet ist, schlecht abgeschnitten. MP423 hat bei der britischen Virusvariante weniger gut gewirkt. Molecular glaubt, dass es aber noch eine therapeutische Wirkung entfalten sollte. In die Tests einbezogen wurden die zwei Antikörper von Regeneron/Roche, die als Cocktail eingesetzt werden. Dabei war einer der Antikörper bei vier Mutationen ungenügend und bei zwei leicht reduziert. Der andere fiel bei einer Mutation durch und zeigte ebenfalls bei zwei anderen reduzierte Neutralisierung. Insgesamt haben die antikörperähnlichen sogenannten Darpins von Molecular also besser abgeschnitten. Das könnte daran liegen, dass sie an drei verschieden Stellen des Virus andocken können. Sie wirken wie ein Cocktail aus drei Antikörpern. Molecular ist auf Kurs, um vor dem nächsten Winter zusammen mit Novartis ein Medikament auf den Markt zu bringen, das auch gegen diverse Mutationen wirken sollte.