Molecular kann Coronavirus neutralisieren

(AWP/RB) Molecular Partners (MOLN 24.3 13.29%) (MP) ist möglicherweise ein Wurf in der Bekämpfung des Coronavirus gelungen. Wie die Gesellschaft am Donnerstag mitgeteilt hat, haben ihre Darpin-Kandidaten bei sogenannten In-vitro-Potenzbewertungen, also im Reagenzglas, eine sehr robuste antivirale Aktivität gezeigt.

Mehrere Kandidaten konnten das Virus demnach vollständig neutralisieren. Das lasse vermuten, dass schon sehr geringe Mengen dieser Kandidaten für eine therapeutische Wirkung reichten. Das ist zusammen mit der Art der Herstellung von Darpins wichtig. Denn Molecular, respektive ein Produktionspartner, den das Unternehmen sucht, könnte schnell sehr grosse Mengen herstellen.

Darpins, antikörperähnliche, kleine Eiweisse, können in Bakterien produziert werden. «Normale» Antikörper, wie sie viele andere Unternehmen nun gegen Sars-CoV-2 entwickeln, werden in Zellen von Säugetieren vermehrt. Das dauert bis zu zehnmal länger (rund zwanzig statt zwei bis drei Tage) und ergibt eine kleinere Ausbeute.

Projekt hat Unterstützung des Bundes

Man werde das Programm weiterhin zusammen mit dem Labor Spiez des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz mit hoher Geschwindigkeit vorantreiben und gehe davon aus, in den kommenden Wochen einen klinischen Kandidaten auszuwählen. In-vivo-Versuche sollen noch diesen Monat starten. Sind auch sie erfolgreich, könnten klinische Versuche an gesunden Menschen noch in der zweiten Jahreshälfte beginnen.

Die nun im Reagenzglas getesteten Darpin-Kandidaten sind sogenannte Multidarpins. Eiweisse mit unterschiedlicher Wirkeigenschaft werden dabei aneinandergehängt. Drei verschiedene monomere Darpin-Proteine greifen das Virus gleichzeitig in verschiedenen Schlüsselbereichen an. Dies führe zu einer kooperativen Bindung und trage damit zu der «extrem hohen Potenz» bei.

Ausserdem konnte Molecular die Halbwertszeit der Wirkstoffkandidaten verlängern, also die potenzielle Wirkungsdauer. Das Unternehmen hofft, dass sie dadurch sowohl präventiv eingesetzt werden können – etwa für exponiertes Spitalpersonal oder andere Risikogruppen – als auch therapeutisch für bereits erkrankte Personen.

Ereignisreiches erstes Quartal

Molecular Partners hat ein ereignisreiches Quartal hinter sich. Da sie noch keine eigenen Medikamente auf dem Markt hat, «verbrennt» sie derzeit noch Geld. Entsprechend wichtig sind die liquiden Mittel.

Diese beziffert MP in einer Medienmitteilung vom Donnerstag auf 80,7 Mio. Fr. Gleichzeitig geht sie davon aus, im laufenden Jahr Kosten zwischen 60 und 70 Mio. Fr. zu haben. Mit den liquiden Mitteln sieht sie sich bis in das zweite Halbjahr 2021 finanziert. Darüber hinaus meldete sie für die ersten drei Monate einen Nettoverlust von 13,3 Mio. Fr.

Wichtig sind daher die Fortschritte in den Forschungsprojekten. Von Verzögerungen aufgrund der Coronapandemie ist in der Mitteilung vom Donnerstag nicht die Rede. Zu dem unmittelbar wichtigsten Projekt, dem Augenmittel Abicipar, teilt MP mit, dass der Partner Allergan nun auch in Japan die Zulassung beantragt habe. Auch dieses Mittel basiert auf der Darpin-Technologie von MP. Es könnte als Erstes dieser Klasse bald auf den Markt kommen.

MP erwartet die Entscheidungen der europäischen und der US-Zulassungsbehörde zum Augenmittel. Hier hatte der Partner die Anträge schon früher eingereicht. So dürfte sich die FDA in den USA bis Mitte 2020 äussern, die Europäische Kommission dann in der zweiten Hälfte des Jahres 2020. Fallen die Entscheidungen positiv aus, rechnet MP mit Meilensteinzahlungen im dreistelligen Millionen-Dollar-Bereich.

Krebsforschung wird vorangetrieben

Im Bereich der Immunoonkologie wird die Patientenrekrutierung in der Phase-I-Studie von MP0310 (AMG 506) fortgesetzt. Molecular Partners und der US-Partner Amgen (AMGN 236.59 0.1%) gehen davon aus, erste Daten aus dieser Studie im zweiten Halbjahr zu sammeln.

Zudem soll noch in diesem Jahr die Phase-II-Studie mit MP0250 in Kombination mit Velcade bei Patienten mit Multiplem Myelom abgeschlossen werden. Hierfür halte man Ausschau nach einer Partnerschaft für das Programm.

Molecular Partners gehören zu den Favoriten der «Finanz und Wirtschaft» bei den Schweizer Biotech-Gesellschaften. Für die nächsten Monate ist mit zahlreichen Nachrichten zu Pipelinefortschritten zu rechnen. Sind sie positiv, bieten die Aktien erhebliches Aufwärtspotenzial. Das Gleiche gilt wie immer bei den grundsätzlich riskanten kleinen Pharmagesellschaften aber auch in die andere Richtung.

